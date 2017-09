Construção civil cria mais de 90% dos empregos na Bahia

Juazeiro foi o município baiano com maior saldo de empregos

Bahia fechou agosto com saldo positivo de 2.490 novos postos de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado a quinta-feira (21) pelo Ministério do Trabalho. O setor que mais contratou no estado foi a Construção Civil, com 2.396 novas vagas criadas.

O saldo positivo na Bahia foi gerado pela diferença entre 48.068 admissões e 45578 desligamentos, representando um crescimento de 0,15% em relação ao mês de maio. Outro setor que contribuiu de forma expressiva para este resultado foi o de Indústria da Transformação, gerando 335 novas vagas de emprego.

Entre os municípios, os maiores saldos foram de Juazeiro, com 573 novos postos Camaraci (457), Casa Nova (437) e a capital baiana com 321 novas vagas. De acordo com o Caged, todas as regiões do País tiveram crescimento do nível de emprego em agosto, com destaque para o Nordeste, que registrou 19.964 novos postos (+0,32%).