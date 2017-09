UFSB vai sediar seminário internacional sobre comunicação na América Latina

A discussão acadêmica sobre a comunicação na América Latina, tema de investigação da rede temática de cooperação “Comunicação, cidadania, educação e integração” (Rede AMLAT), será trazida para o Sul da Bahia. O XI Seminário Internacional de Metodologias Transformadoras da Rede AMLAT será realizado no Campus Jorge Amado da UFSB, em Itabuna, de 23 a 27/10, no mesmo período da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Na mesma ocasião, será realizado o XI Encontro Metodológico dos Grupos, Núcleos e Coletivos de Pesquisa da Rede AMLAT.

A inscrição será realizada via e-mail e está aberta até as 23h59 do dia 30 de setembro. Não há custo para inscrições. As propostas de trabalhos devem ser enviadas para os e-mails efendymaldonado@gmail.com e nisiamartins@gmail.com. A proposta de apresentação deve conter o título, autoria, um resumo com cerca de dez linhas de extensão e cinco palavras-chave.