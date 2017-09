UESC convida estudantes do ensino médio para V Feira das Profissões

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) está convidando os alunos do 3º ano do Ensino Médio das escolas publicas e particulares da sua área de abrangência para participarem da V Feira das Profissões. O evento será realizado no campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, no bairro Salobrinho, em Ilhéus, nos dias 25, 26 e 27 de outubro. A participação é gratuita, mas as instituições devem solicitar a inscrição através dos links: https://goo.gl/forms/k2OOj4T8x1JQfOl43, para escolas da rede pública e https://goo.gl/forms/tzi0L8X5Yp4X8Plf2, para escolas da rede privada, que podem ser localizados no site www.uesc.br.

O objetivo da Feira das Profissões é auxiliar ao estudante, do último ano do ensino médio, a descobrir sobre o seu futuro profissional e uma oportunidade para que os jovens obtenham informações sobre o ingresso num dos 33 cursos da UESC e nos programas de apoio à permanência estudantil (moradia, alimentação, etc.) oferecidos pela instituição de ensino superior.

O evento coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação, Gerência Acadêmica de Graduação e Coordenação Geral de Estágios reúne unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, distribuídas em estandes. Alunos e professores da UESC, atuam como monitores e esclarecem as dúvidas dos visitantes sobre os cursos de graduação oferecidos, carreiras, profissões, mercado de trabalho, formação acadêmica, grade de disciplinas, conteúdos programáticos e especializações.

A inscrição é necessária a para que Universidade possa montar a infraestrutura necessária para receber os alunos. Cada turma dispõe de um monitor com as orientações necessárias. Os estudantes, além de conhecerem os estandes farão um tour pelo campus, recebem material explicativo do seu interesse, lanche e água. No caso das escolas públicas, também o transporte.

