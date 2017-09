Semana Sebrae de Capacitação acontece de 02 a 06 de outubro em Ilhéus

Diversos são os temas das palestras e oficinas – Palestra: Construindo uma Tropa de Elite com Paulo Storani; Oficina: Pratique Vendas; A importância do Plano de Emergência, PPRA e PCMSO para cabanas de praia, bares e restaurantes; Oficina: Pratique Atendimento; Palestra: O Planeta Terra já é o Mercado do seu negócio?; Palestra: Vixi! Preciso Inovar (Inovação e Tecnologia); Oficina: Pratique Design Thinking; Oficina de Moda: Branding; Oficina de Branding: Cacau e Chocolate; Oficina de Acesso ao Mercado – Bean To Bar – Cacau e Chocolate; Oficina: Pratique Gestão de Tempo.

Empreendedor de visão não pode ficar de fora do maior evento da Bahia para pequenos negócios, a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. Em sua terceira edição, o evento acontece entre os dias 2 e 7 de outubro, com oportunidades em mais de 80 cidades baianas. No município de Ilhéus, o evento acontecerá entre os dias 2 e 6 de outubro e contará com doze palestras no Centro de Convenções sobre temas variados no universo do empreendedorismo e voltado para as vocações regionais.