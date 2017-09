Itacaré Sound Festival no Mundial de Surf divulga atrações

A programação do Itacaré Surf Sound Festival, 27 e 28 de outubro durante o Mundial de Surf QS1.500 masculino, contará com as bandas ConeCrew e Maskavo, na sexta-feira, 27. No sábado, 28, será a vez das bandas Bruta Raça e Rael da Rima, que tem músicas que fazem parte do álbum da série Malhação.

Os ingressos estarão à venda já na próxima segunda-feira no Pé de Améndoa e na Giltec, em Itacaré, e na nas lojas da Back Door, em Ilhéus e Itabuna.

Itacaré vai se transformar na capital internacional do surf com a realização do Mundial QS1.500 masculino e o Itacaré Surf Sound Festival, que acontecerão entre 26 e 29 de outubro, na praia da Tiririca. O evento vai reunir atletas de diversos países e terá como diferencial, além das belezas naturais da cidade e das excelentes ondas de Itacaré, a conscientização para a necessidade de preservação ambiental com uma série de ações educativas voltadas para a conservação da natureza e a sustentabilidade.

O Mundial de Surf QS1.500 masculino – Realizado pela World Surf League (WSL) e pela Prefeitura Municipal, a etapa do mundial de surf de Itacaré vai distribuir US$ 20 mil em prêmios e trazer para a cidade surfistas de vários países, colocando mais uma vez o município como uma referência internacional do esporte.

Ações educativas serão desenvolvidas pela iniciativa privada e pública, com estudantes das redes públicas e particulares e os próprios participantes do evento mostrando a importância da preservação do meio ambiente, com palestras, atividades de coletas, exposições artísticas e plantio de mudas.

O retorno do mundial de surf para Itacaré foi uma ação do prefeito Antônio de Anízio e do diretor de planejamento Kleber Miranda, que desde o mês de fevereiro vem se reunindo com representantes da WSL South América, empresa responsável pelo evento, manifestando o desejo da cidade voltar a sediar o mundial.

* Com informações da Secom de Itacaré