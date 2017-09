Contratos temporários da Prefeitura de Ilhéus são suspensos por juiz

Foi determinado no dia de ontem, 17, mediante decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, a suspensão imediata dos contratos temporários dos servidores selecionados pela Prefeitura de Ilhéus em 2017, para as secretarias de Educação e de Desenvolvimento Social, e no que se refere aos cargos criados pela lei da reforma administrativa 3.863/2017.

O juiz Alex Vinicius Campos Miranda a colheu parcialmente os pedidos da parte autora no pleito da Ação Popular movida por Arnaldo Souza dos Santos Júnior, Rosana Nascimento Almeida e Karoline Vital Goes, aprovados no concurso realizado pela prefeitura em 2016. Contudo, o pedido de nomeação dos aprovados no concurso de 2016 foi negado pelo magistrado.