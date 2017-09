Três ruas do Teotônio Vilela recebem pavimentação

As obras que estão em andamento para a pavimentação das ruas Santa Bárbara e Nova Jerusalém, no bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus, viabilizadas por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal, Márcio Marinho, estão 40% concluídas, segundo informações da engenheira responsável pela Fiscalização de Obras da Prefeitura de Ilhéus, Cláudia Regina Ortega.

Embora a rua Felicidade, do mesmo bairro, não tenha sido contemplada pela emenda, de acordo com a Secretaria de Comunicação do Município de Ilhéus, o Prefeito Mário Alexandre garantiu que a Felicidade será incluída junto aos serviços de infraestrutura.

A engenheira da Prefeitura revela que 40% do total das obras, incluindo, drenagem, meio fio, passeio e o calçamento em paralelo, estão concluídas. A previsão de entrega dos trabalhos é para o próximo mês de dezembro. Ainda, segundo Cláudia Regina, será feito um levantamento técnico em várias outras ruas do bairro que, em breve, serão beneficiados com pavimentação.

* Com informações da Secom de Ilhéus