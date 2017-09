Início da Primavera é marcado por Exposição em Ilhéus, no dia 21

A 6ª Ilhéus em Flor – Feira de Flores de Holambra (Arte, Cultura e Solidariedade), acontecerá nesta quarta-feira, 21 na Av. Soares Lopes, ao lado do Subway, das 9 às 21 horas, em Ilhéus. A iniciativa conta com a parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes (Setur) e a Associação Beneficente Casa da União, entre outras instituições públicas e privadas.

Mais de 100 espécies de flores como orquídeas, samambaias, cactos, begônias, tuias, bonsais, além de plantas ornamentais e medicinais que podem ser comercializadas a preços populares, estarão disponibilizadas no evento. Orientações de como cultivar a planta pra que ela possa prosperar e desenvolver também serão repassadas com informativos e voluntários da Casa da União.

O coordenador da Ilhéus em Flor, José Arnaldo Pereira, explica que as plantas vêm de Holambra, interior de São Paulo, onde se concentra a maior produção de flores ornamentais do país. Para o coordenador, a Ilhéus em Flor atrai um grande público e contribui para que a comunidade desenvolva ainda mais o hábito de cultivar plantas e aprimorar a qualidade de vida. As espécies mais comercializadas em Ilhéus são os bonsais, roseiras, mudas de frutíferas, orquídeas, entre outras. Os visitantes podem adquirir a muda a partir de R$ 2,00, destacou José Pereira.

Visitantes de outras cidades como Itacaré, Canavieiras, Una, Coaraci, Itabuna, entre outras são atraídos pelo evento. Os recursos arrecadados no evento são revertidos para a Associação Beneficente Casa da União de Ilhéus, atuante em campanhas para arrecadação e distribuição de agasalhos, distribuição de brinquedos e outros materiais por meio da parcerias com casas de assistência a crianças, além de ações do Programa Luz do Saber, nas áreas de alfabetização para crianças e adultos e inclusão digital.