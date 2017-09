Ilhéus sedia etapa final de campeonato esportivo “Pesque e Solte” na baia do Pontal

O quarto torneio Rei do Mangue, etapa final do Circuito Baiano de Pesca Esportiva, em Ilhéus, dia 11 de novembro, baía do Pontal. O circuito é organizado pela Associação Baiana de Pesca Esportiva (ABAPE) e estará atraindo pescadores e aficionados pela pesca esportiva de todo o país. A estimativa dos organizadores é de que mais de 300 competidores atraquem suas embarcações em Ilhéus. O evento terá cobertura de um canal de TV pago especializado em pescas, Fish TV, e será transmitido também pela internet.

Segundo o vice-presidente da ABAPE, Luís Mendes, em seu quarto ano de atividade, a associação tem como objetivo a prática do “pesque e solte” que é o ato de pescar, capturar o peixe, admirá-lo, fotografá-lo e devolvê-lo à água, zelando para que os impactos sofridos não comprometam sua sobrevivência. “É fundamental entender que na pesca esportiva o maior atrativo para o turista pescador é o peixe”. destaca Mendes.

O sul da Bahia e, em especial, Ilhéus, oferece uma imensa faixa de manguezais, rios e mar onde se encontram uma vasta quantidade de espécies, entre elas uma das mais esportivas, o robalo, principalmente as espécies, Centropomus paralleleus (robalo peva) e Centropomus undecimalis (robalo flecha). “Infelizmente, nos dias de hoje, estas espécies estão cada vez mais difíceis de encontrar devido à pesca predatória”, lamentou o dirigente.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, através da Divisão de Esportes, que disponibilizará infraestrutura. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de novembro. Maiores informações com Radamés Teles de Carvalho através do telefone: (73) 9 8834-4592 ou na Casa do Pescador em Ilhéus.

Fonte: Secom Ilhéus