Escolinha Os Meninos de Ilhéus aguarda Prefeitura destinar recurso liberado para projetos sociais

A Escolinha de Esportes Os Meninos de Ilhéus, aguarda da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) do município de Ilhéus, a destinação de um recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), no valor de quarenta mil reais, aprovado para realização de projetos sociais pelo respectivo Conselho (CMDCA), no ano de 2015. Além da citada instituição, mais outras quatorzes entidades aguardam a destinação das verbas públicas aprovadas.

Informações levantadas na Resolução 08/2015 do CMDCA de Ilhéus, publicada no Diário Oficial, Portal da Transparência, revelam que as verbas previstas no orçamento do município de 2015 já deveriam ter sido transferidas até 1º de julho de 2015 para a conta bancária das quinze entidades, para realização de projetos sociais, mas até o momento, conforme relata o Presidente da Escolinha de Futebol Os Meninos de Ilhéus, Sr. Luiz Silva Lima, isso ainda não aconteceu. “Só falta a destinação do recurso, que até hoje está engavetado. Queremos uma reunião com o Prefeito para que ele tome providências para regularizar essa situação, que se arrasta há anos. Acionamos o Ministério Público, mas ainda não foi resolvido”, comentou o Presidente Luiz.

O projeto da Escolinha de Futebol Os Meninos de Ilhéus possui 150 jovens entre 8 e 17 anos, com treino às terças, quintas e sábados. Os projetos que a instituição pretende promover em benefício do adolescente carentes englobam a capacitação profissionalizante com cursos de manicure e pedicure, pintura em tecidos, dança afro e trança africana, que atualmente estão parados em razão da falta de recursos.

Além da citada entidade, também esperam o recurso do FMDCA desde 2015 a ACEAI, Centro de Apoio dos Menores Carentes do Teotônio Vilela, Instituição Amparo Melhor, Fundação Fé e Alegria do Brasil unidade Bahia, – Associação Grupo de Capoeira Liberdade, Associação Sul Brasileira de Educação e Assistência Social (Escola Daniel Rebouças), Núcleo de Educação e Promoção a Saúde de Ilhéus, – Filtro dos Sonhos, Conselho Tutelar, Legião Feminina Regeneração Sul Bahiana, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Sociedade Filarmônica Capitania dos Ilhéos, Educandário Cordolina Loup Reis. O montante do aprovado valor do FMDCA, se aproxima de 461 mil reais.

O espaço está aberto para que a Secretária da SEDES, o Executivo Municipal e o Ministério Público para que, querendo, se manifestem sobre a demanda apresentada pela Escolinha de Esportes Os Meninos de Ilhéus.

Fotos: Anna de Oliveira