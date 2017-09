Folha da Praia firma parceria e apresenta versão online

Conectada com as demandas da era da informação, a Revista Folha da Praia se renova e apresenta a Folha da Praia Online, com sua mais nova roupagem. Por meio de uma parceria constituída por profissionais da linguagem, o veículo ampliou sua linha de atuação e se otimizou ao trazer notícias selecionadas e atuais, conteúdos próprios e novos espaços de publicidade.

“Além da Revista, com informações sobre os assuntos de maior relevância da nossa região e 26 anos de credibilidade, o público também poderá degustar os conteúdos do nosso site, que já tem como diretoras as nossas queridas parceiras, minha esposa e Letróloga, Ana Paula de Sousa Lima, e a Comunicóloga e bacharelanda em Direito, Anna Karenina de Oliveira Vieira”, declarou o diretor da Folha da Praia, Roberto Santana.

As parceiras estão motivadas para um trabalho sério e de qualidade na área da informação. “Nesta parceria unimos visão de mercado, ética, profissionalismo e qualidade. Nossa missão é ser um veículo independente, dinâmico e atento às necessidades da atualidade”, destacou a Letróloga Ana Paula Lima. Para a Jornalista Anna Karenina, “trata-se de uma atividade executiva. Nossa tarefa é atuar com decência, minerar a boa informação, promover visibilidade ao que é importante para a sociedade, além de realizar negócios sólidos e duradouros no Sul da Bahia. O público que nos acompanha verá que tem muita coisa boa chegando!”.

Fonte: Ascom Folha da Praia