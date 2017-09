Editorial: Avenida Soares Lopes às escuras

Por Anna de Oliveira | Redação Folha da Praia Online

A Avenida Soares Lopes, um dos lugares mais visitados em Ilhéus, tem estado às escuras. Mesmo com a recuperação da iluminação pública noticiada pelo governo municipal no início do mês passado, que contou com a troca de mais de 1000 lâmpadas em um mês, alguns dos principais locais atrativos da cidade tem estado em situação de pouca luz.

A redação da Folha da Praia Online registrou em vídeo a situação da Avenida Soares Lopes na noite do último domingo (17), que inclusive no trecho do cinema Santa Clara, estava totalmente apagado. Um carro da Coelba e alguns técnicos estavam no local para certamente resolver a falta de iluminação naquele ponto. Confira:

A realidade é que as lâmpadas instaladas ao longo da via não possuem uma potência que possa deixar o ambiente bem iluminado. São pontos de luz com uma amplitude de iluminação restrita. O local que está mais iluminado está situado ao final da Avenida, perto do Centro de Convenções, e próximo à Praça Castro Alves.

Uma cidade turística e que vive tempo de alegria, merece estar bem iluminada, pelo menos, em todos os seus locais centrais e mais visitados. Quem deseja fazer caminhadas ou corridas noturnas na Av. Soares Lopes, e até na Av. 2 de julho, tem que se submeter ao risco de não enxergar possíveis perigos e estar vulnerável à assaltos e outras abordagens delituosas de indivíduos infratores.

Essa realidade se repete bairros a dentro, como Urbis, Nelson Costa, Teotônio Vilela, Malhado, Savóia, dentre tantos outros. Precisamos sair da sensação de cidade fantasma e colocar os holofotes nas ruas para funcionar, sobretudo porque o cidadão precisa andar com segurança no espaço público.

Não adianta ter lâmpada. Tem que ter lâmpada em todos os postes e que iluminem de forma eficaz. Quem transita pela capital baiana vê a potência das lâmpadas nos postes de iluminação das principais vias, de modo que é possível enxergar bem, adiante e ao redor. Será que o governo municipal de Ilhéus não poderia pesquisar quais são as lâmpadas que o governo de Salvador utiliza e fazer a licitação desse produto para Ilhéus?

Ações tem acontecido, é verdade, há de se reconhecer. Mas a população não pode esperar uma gestão inteira para desfrutar do direito ao pacote básico de urbanismo. Os contribuintes já pagam uma taxa de iluminação pública destinada exatamente para satisfazer esse direito. Entra gestão e sai gestão, e a coisa precisa andar! Afinal, quanto tempo demorará para arrumar a casa? Com medidas simples e agindo com eficácia, o governo municipal tem tudo para fazer com que os cidadãos o credite e vivenciem tempo de alegria verdadeira.