Nota de Pesar

A a Folha da Praia comunica e sente o falecimento do jornalista Roberto Rabat Chame. O mesmo estava internado no Hospital de Ilhéus desde a última semana, e ontem, quinta-feira (14), veio a falecer no período da tarde.

O velório está acontecendo ao lado da maternidade Santa Isabel e o enterro será às 15 hs de hoje no Cemitério da Vitória. De sorriso largo, uma simplicidade admirável e bom coração, Rabat vai deixar saudade à todos nós. Que Deus seja a força para ele e todos os que aqui ficam neste mundo, saudosos e desejosos. Que a paz de Cristo seja o bálsamo da sua alma para o descanso eterno. A Redação Folha da Praia Online