Mais de 91 mil títulos podem ser cancelados em Ilhéus

Dos 135.404 mil eleitores de Ilhéus, apenas 44.170 (32,62%) fizeram o recadastramento biométrico. Isso significa que 91.234 cidadãos ainda podem ter seus títulos cancelados, caso não compareçam ao cartório para informar suas digitais.

Apesar do prazo de 31 de janeiro de 2018 para realização do procedimento, o TRE da Bahia alerta para que os eleitores compareçam aos postos de atendimento e cartórios eleitorais até o próximo dia 19 de dezembro, quando o judiciário entrará em recesso (Lei 5.010, de 30 de maio de 1966). Aqueles que não atenderem ao chamado terão seus títulos cancelados.

Na cidade, o recadastramento biométrico pode ser feito no Fórum Eleitoral de Ilhéus, localizado na Av. Governador Santos, S/N, Esperança, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 h. Os eleitores também poderão ser atendidos na Biblioteca Pública, situada no antigo colégio General Osório, das 8h às 19h ou no posto do SAC, das 7h30, às 15h30. Informações podem ser obtidas por meio dos números: (73) 3634-5074/3634-5222.

Documentos para o cadastramento biométrico:

Cópia do Comprovante de endereço, cópia e original do RG e CPF e original do título de eleitor.

Fonte: Blog Agravo