Secretária de Educação apresenta situação das escolas municipais à Câmara de Ilhéus

Na quarta-feira, 13, a secretária de educação, Eliane Oliveira, esteve no Plenário Gilberto Fialho, na Câmara de Vereadores, apresentando o levantamento sobre o funcionamento das escolas da rede municipal de ensino.

A secretária apresentou os avanços e dificuldades das unidades escolares, que apresentam, em sua maioria, questões pendentes quanto à infraestrutura. Na ocasião, os vereadores aproveitaram para sanar as dúvidas acerca da situação da Educação no município.

O vereador Lukas Paiva, presidente da casa, agradeceu à Eliane Oliveira pela visita e declarou que pretende convocar os demais secretários a fim de que os outros setores da administração de Ilhéus abordem as questões de suas áreas.

“Os vereadores precisam dessa proximidade. Foi-se o tempo em que o Legislativo e o Executivo ficavam cada um no seu canto, isso não existe. Temos que dialogar com todas as secretarias, saber cada vez mais sobre o que acontece no município como um todo, para poder atuar com mais precisão”, afirmou Lukas.

* Com informações da Ascom da Câmara de Ilhéus.