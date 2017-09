Prefeitura de Ilhéus promove Ciclo de Orientações sobre Transparência Municipal

A Controladoria Geral do Município de Ilhéus promove um novo Ciclo de Orientações sobre “Transparência Municipal, Acesso a Informações, Participação, Proteção e Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos”, a ser realizado em quatro módulos, com a finalidade de capacitar os servidores destacados para o acompanhamento dos procedimentos de transparência. O primeiro módulo acontece nesta quarta-feira, dia 14, das 14h30min às 18 horas, no auditório da sede da Prefeitura, localizado no bairro Conquista.

Durante o evento, serão abordados aspectos históricos, legislativos, normativos e práticos sobre transparência pública; instrumentos de transparência passiva: a Ouvidoria Geral do Município (OGM) e o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). Os demais módulos acontecerão nos dias 19 de outubro, 23 de novembro e 14 de dezembro, sempre no mesmo local.

Segundo o Controlador Geral, Alex Santos de Souza, a macrofunção transparência está diretamente vinculada ao controle interno e ”tem por finalidade promover a qualidade da transparência da gestão, garantir o acesso à informação pública, fomentar o controle social e a participação popular, através da coordenação e do monitoramento do Portal da Transparência, da página de Acesso à Informação, do SIC e da Ouvidoria Geral do Município.”

O ciclo atende aos dispositivos das Leis Complementar nº. 131/2009, Lei nº. 12.527/2011 e Lei nº. 13.460/2017, entre outras normas correlatas. A servidora Suzi Leal Rodrigues, auditora de Transparência e Controle Social, foi designada coordenadora do Ciclo de Orientações.

Fonte: Blog Agravo