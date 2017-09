Você sabia que existe colesterol do bem?

Quando se pensa em colesterol, há uma associação direta com obesidade e dieta inadequada, o que é absolutamente natural já que o assunto costuma surgir durante a consulta médica após o check-up.

Porém, é importante ressaltar a diferença entre os tipos de colesterol: o de baixa densidade (LDL, ou o “colesterol ruim”) e o de alta densidade (HDL, ou o “colesterol bom”).

O LDL é vilão que atrapalha as dietas, pois entra nas células sanguíneas e se deposita nas artérias, criando placas de gordura que podem entupir os vasos e causar sérios problemas. Já o HDL faz exatamente o caminho oposto, retirando o colesterol acumulado das células, facilitando a circulação.

Dessa forma, o HDL figura como um grande aliado no combate às doenças circulatórias e na proteção da saúde cardíaca. E a melhor maneira de contar com essa ajuda é controlando a dieta, evitando o consumo de alimentos gordurosos de origem animal e fazendo atividade física. Valorizar o consumo de vegetais folhosos (como alface, agrião, rúcula e repolho) e peixes é uma dica preciosa para mandar o controle do colesterol. Vale lembrar que uma rotina de exercícios físicos também contribui para o aumento do HDL, bem como para baixar o LDL.