Prefeito de Ilhéus visita Avatim e fortalece projetos sociais para a comunidade

O prefeito Mário Alexandre, acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, José Nazal, visitou a sede da unidade industrial da Avatim, a convite dos empresários Mônica Burgos e César Fávero, situada na Rodovia Ilhéus–Itabuna, Km 12, com o objetivo de conhecer a proposta de ampliação da fábrica e incrementar os projetos sociais desenvolvidos em parceria com as escolas municipais da localidade de Vila Cachoeira.

A empresa Avatim tem 15 anos no mercado criando essências e produtos originais extraídos com base em matérias-primas da nossa região. Pioneira no mercado de aromatizantes, a Avatim busca na biodiversidade da Mata Atlântica o estímulo e recursos necessários para a criação de um grande leque de fragrâncias e produtos voltados para o bem-estar. Além do reconhecimento no mercado aromatizado nacional, a empresa realiza um trabalho social com projetos que beneficiam a comunidade local.

De acordo com a empresária Mônica Burgos, a relação com o Poder Público é de extrema importância para unir forças e expandir os projetos sociais. O Amigo da Escola, projeto realizado pela Avatim, atende a 280 crianças da região de Vila Cachoeira, em parceria com as escolas da Rede Municipal de Ensino, através da realização de eventos e atividades de lazer extraescolares. A ação inclui o acompanhamento de todo o processo educativo dessas crianças, na faixa etária de 4 a 14 anos, e apoio com materiais escolares. “A intenção é ampliar esse projeto, criando uma creche na comunidade e uma quadra poliesportiva para atender a famílias residentes no Banco da Vitória, Salobrinho e Vila Cachoeira, com o apoio da prefeitura de Ilhéus”, explica Burgos.

Segundo o prefeito Mário Alexandre, a Avatim, empresa renomada no cenário nacional, estimula a geração de emprego e renda, há muitos anos, e leva o nome de Ilhéus por todo o país. ”Queremos estimular empresas como a Avatim, que tem como missão social contribuir com a comunidade, dando oportunidade e acreditando nos jovens da nossa cidade. A parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada precisa ser fortalecida para dar continuidade – ou mesmo ampliar – aos projetos sociais que melhorem a qualidade de vida da população de Ilhéus”, afirmou.

O encontro contou também com a participação dos secretários municipais Hermano Fahning, de Infraestrutura e Transportes, Paulo Sérgio, de Indústria e Comércio, Angelito Dias, de Agricultura e Pesca, Adriano Sales, de Fazenda, e Eliane Oliveira, de Educação.

Secretaria de Comunicação Social – Secom