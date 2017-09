Ilhéus sedia seminário que discute gestão, conselho e políticas culturais

“Gestão, conselho e políticas culturais: o lugar da cultura na gestão pública” é o seminário que acontece nos dias 29 e 30 deste mês e 1º de outubro, no Teatro Municipal. A abertura está marcada para as 19 horas do dia 29, com a primeira ‘Roda de conversa’ sobre “Pontos de cultura para além do cultura viva”, com a participação de Lula Dantas, presidente da Associação do Culto Africano Itabunense e Cris Alves e Pedro Jatobá, integrantes do pontal Instituto InterCidadania (Iteia).

=No segundo dia do evento (30), a partir das 11 horas, a ‘Rosa de conversa’ será mediada pelo coordenador de relações institucionais da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Kuka Matos. Na oportunidade, serão apresentadas experiências de sustentabilidade e articulações que podem fortalecer os pontos de cultura mesmo depois do financiamento público. Os encontros ocorrem ainda das 8 às 12 e 14 às 18 horas; e no dia 1º de outubro, das 9 às 12 e 14 às 17 horas.

De acordo com o curador Pawlo Cidade, “o diálogo com o Ministério da Cultura (MinC) sobre pontos de cultura está fragilizado. Há tentativa de desestabilização dos movimentos instituídos e isso influi diretamente no financiamento. Precisamos encontrar estratégias que apontem caminhos para os pontos e as ‘Rodas de conversa’ podem ser um norte”.