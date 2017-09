FBPAS divulga resultado do brasileiro de pesca de terra firme (Surf-Casting)

“O melhor torneio de pesca já realizado nos últimos seis anos”, destacou o presidente da Confederação Brasileira de Pesca e Desportos (CBPDS), Eduardo Paim Braconir, ao conferir de perto os trabalhos realizados entre os dias 7 e 10, na praia da Avenida Soares Lopes, em Ilhéus. Chamado etapa Surf-Casting, o torneio é validado pelo brasileiro de pesca de terra firme e atraiu três clubes de pesca da Bahia e mais treze de outros estados. Em média, 400 pessoas acompanham a disputa que classificou atletas para a seletiva do sul-americano. O evento teve o apoio da Prefeitura de Ilhéus, por meio das secretarias de Turismo (Setur), Serviços Urbanos (Secsurb) e Comunicação (Secom). No fim da tarde deste domingo (10), a Federação Baiana de Pesca e Atividades Subaquáticas (FBPAS), divulgou os resultados desta etapa, premiando novos competidores que farão parte do time de ouro da seleção brasileira que disputará o sul-americano de pesca ano que vêm. O presidente da FBPAS, Eduardo Leal, destacou o empenho dos clubes de Ilhéus e dos outros estados, ao propor um grande encontro, mostrando a força profissional da pesca brasileira. “Não fosse o apoio da Prefeitura por meio das secretarias, não seria possível a realização deste encontro. Mostramos que fomos capazes de fazer e fizemos um evento de grande repercussão”, comemorou Leal. Resultados – Na categoria clubes, a Bahia ficou em segundo lugar com o Clube de Pesca de Ilhéus (Clupesil), perdendo a colocação para o Clube de Pesca de Recife (Clupere). Já na categoria individual masculino, o novo campeão brasileiro de pesca é o ilheense Cláudio dos Santos Meneses (Dpop), com pontuação equivalente a 1,646 kg. Dpop já fará parte da seleção brasileira que disputará o sul-americano de pesca. Na categoria feminino, o troféu vai para a nova campeã brasileira de pesca, Maria Neuza, com pontuação equivalente a 347 kg, também, fará se unirá ao time de ouro rumo ao sul-americano de pesca de 2018. Já na categoria Sênior, o ilheense Laercio Melo, do Clupesil, ficou com a terceira posição, ficando atrás do atleta, José Arnaldo, do Clube Tainha de Alagoas, que classificou-se na segunda colocação. O primeiro lugar foi para o desportista, Fernando Spanghero, do Clube Copa, de Pernambuco. Ao total, foram pescados durante os dias de disputa, cerca de 56 quilos de peixes, que serão doados ao Núcleo Espírita Paz, Amor e Caridade, Abrigo São Vicente de Paulo e a Casa do Câncer, entidades sócios-assistenciais da cidade. “Foi um belo evento”, avaliou o competidor e presidente do Clube de Pesca de Sergipe (Clupese), Paulo Crispim Nascimento, que aproveitou o momento para parabenizar pelo feito e fazer o convite a anfitriã à participar do próximo Campeonato Brasileiro de Pesca 2018 em terras Sergipanas. Secretaria de Comunicação Social – Secom