Coletiva de imprensa mostrou importância da união para combater violência

Uma manhã de confraternização, entre diversos segmentos da sociedade, e de exposição de ações para o combate à violência. Assim foi a entrevista coletiva promovida pela Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI/APLB) e entidades parceiras nesta terça-feira (12),na sede do sindicato, no Bairro Malhado.

No encontro foi apresentada a quarta edição do projeto “Ilhéus sem violência é bem melhor” que, este ano, traz o tema “Paz no trânsito: educando para uma cidade mais segura”. O objetivo é promover ações efetivas de educação e conscientização para a valorização da vida e combate à violência no trânsito. O projeto acontece nos meses de setembro e outubro, com encerramento previsto na Semana da Segurança entre os dias 4 e 21 de outubro.

Logo na abertura do evento o presidente da APPI, Osman Nogueira, e a secretária intermunicipal, Enilda Mendonça, agradeceram a presença dos jornalistas e, antes de iniciar a sessão de perguntas, abriram espaço para que parceiros pudessem justificar a importância do projeto e convidar a todos para somar esforços.

“No ano passado tivemos a adesão de sete instituições militares e civis. Este ano já são 18 entidades. Ninguém é uma ilha, ou a gente debate e combate, juntos, o problema, ou tudo tende a piorar”, afirma a secretária intermunicipal da APPI, Enilda Mendonça.

Parceiros

Além da APPI, o projeto tem a participação das unidades operacionais da 68ª, 69ª e 70ª Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPM), 2ª Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação (BEIC), 5º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Esquadrão de Polícia Montada, Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE/Cacaueira), 2º Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRV), Marinha, Polícia Civil, Defensoria Pública Estadual, Guarda Civil Municipal, Colégio da Polícia Militar e Secretaria de Educação de Ilhéus (SEDUC).

Atividades

– Concurso de redação e boas práticas e desenho

– Mutirões de assessoria jurídica nas escolas, pela Defensoria Pública Estadual

– Audiência pública com motoboys e ciclistas

– Pequenos seminários em escolas do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) sobre temas transversais

– Palestras em escolas de educação Infantil e Fundamental I, abordando o tema através de teatro e música (Guarda Civil Municipal)

– Exposição e minicidade – 2º Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRV)

– Exposição da unidade do esquadrão de Polícia Montada

Resultados esperados