Ilhéus realiza Semana de Mobilidade, de 14 a 24 deste mês

Pensar em uma mobilidade inteligente que acompanhe as mudanças socioeconômicas e geográficas pelas quais a cidade está passando. Este é o objetivo da programação da Semana de Mobilidade, promovida pelo Instituto Nossa Ilhéus (INI) com apoio da Prefeitura de Ilhéus, que vai acontecer de 14 a 24 de setembro. Debates, júri de cidadãos, concursos de fotografia e de arquitetura e urbanismo, bicicletaço e atividades nas ruas movimentarão diversos pontos da cidade nesse período. A programação é gratuita e faz parte do projeto da União Europeia “Orçamento e Direito à Cidade – Fortalecimento e Organizações da Sociedade Civil para Monitoramento e Incidência na Política de Mobilidade Urbana”, coordenado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), que busca fortalecer políticas de mobilidade urbana no Brasil.

A Semana de Mobilidade ocorre em alinhamento com as ações da Semana do Trânsito, realizada pela Prefeitura de Ilhéus. Tem como foco discutir soluções para uma melhor mobilidade – entendida de forma mais ampla, para além do trânsito e do transporte público, abarcando também a preocupação com a ocupação do espaço, acessibilidade, segurança, qualidade da malha viária e das calçadas, transportes coletivos e alternativos, o maciço de veículos particulares, regulamentação de transportes privados de passageiros e dos mototaxistas.

Entendendo que as cidades são para as pessoas, o INI já lançou o concurso VivaAcidade, voltado para estudantes de Arquitetura e Urbanismo que podem apresentar propostas criativas para a revitalização da área referente à Poligonal que compreende as Ruas Araújo Pinho e Santos Dumont. Outro concurso que promete dar que falar é o “Essa Rua tem história”. A ação vai oportunizar 480 alunos do ensino fundamental a participarem de caminhadas guiadas pelo Centro, buscando o conhecimento da história das personalidades cujos nomes denominam as ruas da cidade. As selfies serão publicadas nas redes sociais junto com as informações sobre os nomes das ruas, sendo que a mais curtida será premiada no dia 22.

Para iniciar oficialmente a programação da Semana de Mobilidade, nos dias 14 e 15, será realizada pela primeira vez no Brasil, a metodologia Mini-Público, do Delibera Brasil, uma espécie de júri de cidadãos que vai reunir pessoas de diversos segmentos e pontos da cidade, para discutir a regulamentação dos mototaxistas e do táxi-lotação, no Plenário da Câmara de Vereadores. O objetivo desta ação, que terá Ilhéus como projeto piloto, é subsidiar, orientar e complementar instâncias de definição de políticas públicas para o setor. O Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, receberá, ao fim da Semana, o Projeto vencedor do VivaAcidade, Plano Ativa Ilhéus – que apresenta um projeto para uma ciclovia ligando a zona norte da cidade à zona sul – e o resultado da deliberação do Mini-Público.

Outro espaço de debates será a Tenda Teatro Popular de Ilhéus, onde acontecerá, entre os dias 19 e 21, sempre às 19h, mais uma série de “Improviso, Oxente!” – mesa-redonda com intervenções artísticas. O público geral irá discutir, com a presença de especialistas, temas como acessibilidade, cidade para pessoas, mobilidade em bicicleta e requalificação do quarteirão Jorge Amado, além de conhecer o que está previsto no PPA 2018-2021, entregue pelo Executivo ao Legislativo para discussão e aprovação até 15 de dezembro deste ano.

Buscando, ainda, estimular a reflexão sobre um melhor uso do espaço público, serão fechadas ruas para realização de atividades lúdicas, estacionadas cadeiras de roda em locais públicos, e realizado um bicicletaço, saindo do Hernani Sá até o Centro, na manhã do dia 24.

Parceiros – A Semana de Mobilidade tem como parceiros a Associação Beneficente dos Deficientes Físicos de Ilhéus (ABEDEFI), Associação de Deficientes Físicos de Ilhéus (ADEFI), Casa de Apoio aos Deficientes Físicos (CADEFI), Associação Moradores Hernani Sá, e Associação Ciclistas de Ilhéus, Delibera Brasil, Câmara de Vereadores de Ilhéus, Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (SEPLANDES), Infraestrutura Transporte e Transito (SEINTRA) e a Diretoria de Transporte e Trânsito (SUTRAN), e Educação (SEDUC) Polícia Militar, Universidade Estadual de Santa Cruz, Teatro Popular de Ilhéus, SEBRAE, CONDER, Hotéis Tororomba e Village Indaiá, Rotary Club Jorge Amado, Rotary Club de Ilhéus, Serviço de Assistência Familiar (SAF), Faculdade Madre Thaís, UNIME, Goca Moreno e Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP do Chocolate Nelson Schaun). Para mais informações, acesse www.nossailheus.org.br.