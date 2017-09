Zé Lezin apresenta neste sábado (16), em Itabuna, o novo show ‘Operação Lava Jato do Matuto’

Novo show de humor acontece sábado, 16 de setembro, na Terceira Via Hall.

Dia 16 de setembro, sábado, Itabuna recebe o comediante Zé Lezin, o matuto mais sabido do Brasil, com o seu mais novo espetáculo de humor. A apresentação acontece na Terceira Via Hall, localizada na Av. J.S Pinheiro, com horário marcado para as 20h. No show ‘Operação Lava Jato do Matuto’, o paraibano aborda a atual situação política no país com muito humor e irreverência.

Nos palcos, carrega um sotaque típico nordestino e interpreta personagens simples, sem o excesso de adereços, conquistando seu público país afora. Intitulado como ‘especialistas em piadas de matutos’, tornou-se referência no cenário humorístico por não abandonar suas raízes.

Ingressos limitados estão a venda em Itabuna no Pimenta no Shopping Jequitibá, Cadê Ingressos e em Ilhéus no Stand do Karioka. Informações 73 99126-0756. Realização: Fase Produtora. Venha dar boas risadas com o melhor show de humor do país.

Sobre o Zé

Nairon Barreto é formado em Comunicação Social e Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Especialista em piadas de matutos começou a carreira de humorista em um grupo de dança folclórica na UFPB, onde recitava poesia de literatura de cordel e contava piadas entre um número e outro. Após apresentar-se em barzinhos e teatros, participou da Escolinha do Professor Raimundo a partir de 1998 (quando o programa foi transformado em um quadro do Zorra Total), da Rede Globo. Na ocasião, alterou o nome de seu personagem, de Zé Paraíba para Zé Lezin. Nairon atuou na “Escolinha” durante seis anos.

Serviço

Zé Lezin – Operação Lava Jato do Maturo, Lavando Sua Vida De Risadas.

16 de Setembro as 20h – Sábado.

Local: Terceira Via Hall.

Vendas no Stand Pimenta, Cadê Ingressos e Stand do Karioka.

25 Meia e 50 Inteira

Info 73 99126-0756

Realização: Fase Produtora.