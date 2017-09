Ilhéus realiza um dos desfiles mais emocionantes das últimas décadas

Um gesto de amor a Ilhéus. E um ato de esperança por um Brasil melhor. O sentimento é de dona Maria do Socorro Almeida, de 32 anos, ao justificar a sua presença nas comemorações alusivas à independência do Brasil. Ela foi uma das primeiras pessoas a chegar hoje pela manhã, à avenida Soares Lopes, para assistir ao desfile cívico. Trouxe Rui, o filho de 14 anos, e se posicionou bem em frente ao palanque oficial. Foi cumprimentada pelo prefeito Mário Alexandre e assistiu, bem de pertinho, o hasteamento das bandeiras Nacional, da Bahia e de Ilhéus, ato que abriu oficialmente o desfile.

E por falar no desfile, o de hoje foi um os mais completos e emocionantes das últimas décadas. A população foi às ruas e vibrou. O desfile contou com a presença de todas as instituições militares, escolas municipais e estaduais da sede e do interior, de entidades filantrópicas e assistenciais, clubes de serviços, maçonarias, entidades religiosas, além de estudantes, portadores de necessidades especiais, jovens e crianças, atendidas por projetos esportivos e culturais mantidos ou apoiados pela prefeitura, Guarda Civil e Secretarias Municipais. Em todas as apresentações, a defesa por uma cidade mais justa e cidadã, inclusiva e participativa.

Apesar do sol quente, a população permaneceu por toda a extensão da avenida e acompanhou até a última apresentação do desfile, organizado pela secretaria municipal de Educação. Autoridades civis e militares, representações indígenas, vereadores, secretários e assessores municipais participaram da festa, que contou ainda com a presença da deputada estadual Ângela Sousa e do vice-prefeito José Nazal. Durante a passagem da tropa em revista, o prefeito Mário Alexandre foi bastante aplaudido pela população.

“O desfile de Ilhéus me estimula a promover, cada vez mais, a cidadania, o respeito às instituições militares e a parceria séria e comprometida com a sociedade civil organizada”, comentou o prefeito. Para Mário Alexandre, o carinho recebido por toda a extensão da avenida é o sinal vindo das ruas de que seu governo tem o apoio popular e o respeito do povo de Ilhéus.