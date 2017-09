Treinamento qualifica taxistas de Ilhéus através do Pro Turismo

O PRO TURISMO ILHÉUS (Programa de qualificação e certificação do turismo em Ilhéus) em sua edição “Táxis”, da Secretaria de Turismo e Esporte, oferecerá no dia 12 de Setembro, às 10h, no Palácio Paranaguá no Centro da cidade de Ilhéus, o primeiro dia de treinamento de qualificação para os prestadores de serviços que atuam no setor. Em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, a palestra terá como tema “Relações interpessoais do motorista e seu cliente”.

O palestrante será um representante da Sutran, que estará esclarecendo dúvidas sobre a satisfação dos clientes e o desempenho na qualidade de serviço. A iniciativa tem o intuito de estabelecer parâmetros avaliativos, buscando melhorar o atendimento ao turista e ao cidadão ilheense, que poderão contar com equipamentos de qualidade e prestadores de serviços aptos a exercerem suas funções de maneira satisfatória.

A proposta, segundo o secretário de Turismo e Esporte, Roberto Lobão, é que todos os setores ligados à atividade turística sejam avaliados e certificados, mas não por um critério eliminatório. E, sim, acumulativo. O taxista – primeira categoria beneficiada – que oferecer melhores condições, desde a qualidade e o tempo de uso do veículo à prestação de serviço terão notas mais significativas.

As palestras e minicursos para treinamento serão no dia 12 de setembro, às 10 horas, no Palácio Paranaguá, e nos dias 18 e 22 durante a Semana do Trânsito, em frente à Catedral de São Sebastião, no Centro Histórico. Os demais períodos e serviços que passarão por avaliação serão apresentados posteriormente pela Setur.

A data do mutirão para avaliação e credenciamento dos veículos será 26 de setembro, das 9 às 17 horas, em frente ao Palácio Paranaguá. Já a data de entrega dos selos, será a partir do dia 03 de outubro, no Palácio Paranaguá, na sede da Setur, das 14 às 17 horas. A meta é ter no prazo de 30 dias após o lançamento do projeto cerca de 100 veículos avaliados e cadastrados, o que corresponde a 25 por cento da frota.

