Mais de 200 pontos de iluminação pública já foram restabelecidos

Em apenas uma semana de trabalho mais de 200 pontos de iluminação pública de Ilhéus já foram recuperados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com a realização de serviços que variam desde a substituição de peças à reposição de lâmpadas. De acordo com o secretário Jorge Cunha, há ainda pelo menos mil pontos que necessitam de reparos imediatos para que seja restabelecida a normalidade do serviço na zona urbana. Ilhéus possui cerca de 30 mil pontos na sede e no interior.

De acordo com a coordenação do serviço, estão sendo priorizados pontos próximos a abrigos de ônibus e regiões da cidade onde a situação era preocupante. A ação de melhoria do sistema já passou por áreas centrais, como Soares Lopes e Outeiro de São Sebastião, praça Rui Barbosa, ruas Ana Nery, Joana Angélica, Conselheiro Dantas e Dom Walfredo Tepe, avenida Canavieiras e Baixa Fria. A rua da Horta e Vila Queiróz também já foram visitadas. A reposição também já aconteceu nos bairros do Iguape e Nossa Senhora da Vitoria. Altos do Coqueiro, Amparo e Tapera também receberam novas lâmpadas.

O mau tempo registrado nos últimos dias não permitiu que o serviço pudesse ser intensificado. “Por questão de segurança – devido às chuvas e os ventos fortes – as ações ocorreram quando estava garantida a total segurança da equipe”, explica Jorge Cunha.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos além da substituição mais imediata das lâmpadas, a proposta estabelecida com a nova empresa terceirizada é adotar ferramentas mais modernas que deixem a cidade mais iluminada com custo de energia mais em conta. Dentre as medidas já anunciadas está a utilização de lâmpadas led na substituição ao antigo sistema.

Além da iluminação de ruas, praças e avenidas, a Ghia Engenharia também está desenvolvendo um projeto para execução de iluminação cênica em diversos patrimônios arquitetônicos da cidade, a exemplo de igrejas e de locais que se destacam na história de 483 anos do município.