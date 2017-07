Lagoa Encantada ganha internet gratuita e, em breve, outras localidades terão o benefício

Uma das principais atrações turísticas de Ilhéus, a Lagoa Encantada agora dispõe de internet gratuita. Ao visitar a localidade neste final de semana e realizar os primeiros acessos à rede mundial de computadores, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, garantiu que a proposta é levar internet ao maior número de lugares da zona rural do município. “Dentro em breve teremos o serviço em Castelo Novo, Ponta da Tulha e Ponta do Ramo”, informou.

A instalação do serviço na Lagoa Encantada, resulta de uma parceria com o vereador Gil Gomes e a empresa Turkeynet, com sede em Ilhéus. “Estou feliz em fazer parte de um governo que pensa nas pessoas”, afirmou o vereador Gil Gomes. “Vivemos a era da tecnologia e deixar pessoas desconectadas do mundo é não pensar no outro”, completou.

Valorização do lugar – Ao lado das filhas, da primeira dama, Soane Galvão, e da deputada estadual, Ângela Sousa, Mário Alexandre fez selfies com populares e postou nas redes sociais. Garantiu aos moradores que a chegada da internet à localidade, além de contribuir na divulgação de um dos mais importantes pontos turísticos, vai ajudar na melhoria dos serviços públicos prestados em dois setores importantes da administração. Computadores foram doados ao governo e já funcionam na escola e no posto de saúde locais.

Além do prefeito, de familiares e do vereador Gil Gomes, estiveram presentes ao ato simbólico os secretários Angelito Dias (Agricultura e Pesca); Sérgio Souza (Governo); Eliane Oliveira (Educação); e Elizângela Oliveira (Saúde). Diversos moradores dos arredores também correram para conhecer a novidade.

Vida facilitada – Para a secretária de Saúde, Eliane Oliveira, a vinda da internet facilitará as marcações de exames e ampliará o acesso dos usuários aos procedimentos da saúde do município. “O posto de saúde, ainda precisa de estruturação física e de pessoal. Vamos adequar e pintar a unidade, trazer profissionais para o atendimento, oferecer medicação e proporcionar saúde com dignidade, como a população merece”, disse. As comunidades adjacentes também serão beneficiadas já que terão acesso ao posto e às marcações daquela unidade.

A internet na escola chega para ampliar conhecimentos, promover pesquisa e aproximar a instituição da comunidade. A escola de Lagoa Encantada é um anexo de Castelo Novo. “Além de estarem conectados ao mundo globalizado, nossos alunos terão como fazer suas pesquisas de trabalho, com maior facilidade e rapidez. É a informação, através da tecnologia ao alcance da mão”, resumiu a secretária Eliane Oliveira.

Para Jayara Cruz, estudante e moradora de Lagoa Encantada, estar conectada é abrir portas para outros mundos. “Poder acessar a internet do meu celular é um sonho que se tornou realidade. Antes, fazer pesquisa escolar era um sofrimento. Agora vai me ajudar bastante”, elogiou.