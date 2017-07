Brasileiros mais próximos do pâncreas artificial

Medtronic lança no País o sistema MiniMed 640G que conta com tecnologia capaz de prevenir episódios de hipoglicemia em pessoas com diabetes

A Medtronic traz para o Brasil um sistema de bomba de insulina e monitorização contínua de glicose muito mais eficaz para controlar os níveis de glicemia e administrar a infusão de insulina. O MiniMed 640G é um dispositivo inovador que imita a forma como um pâncreas saudável fornece insulina basal ao corpo, a fim de ajudar as pessoas com diabetes a obter melhor controle glicêmico[i]. Considerado um novo passo rumo ao pâncreas artificial[ii], o sistema é o primeiro no mundo a, automaticamente, suspender a infusão de insulina quando prevê uma crise de hipoglicemia (queda do nível de açúcar no sangue) e a reiniciar a administração do hormônio quando a taxa de glicose volta a atingir um nível seguro.

Hoje, no Brasil, mais de 14 milhões de pessoas vivem com diabetes, o que representa 9,4% da população. Desse total, cerca de 10% possui diabetes tipo 1[iii]. A condição se desenvolve quando o corpo deixa de produzir ou sintetiza insulina insuficiente – hormônio que regula o açúcar no sangue. Para eles, assegurar que os níveis de glicose no sangue estejam sempre adequados é muito desafiante: a hipoglicemia é particularmente assustadora, já que pode levar à perda de consciência, convulsões e, em casos mais graves, ao óbito.

A tecnologia SmartGuard do sistema MiniMed 640G foi desenvolvida para otimizar a proteção dos usuários contra os altos e baixos do dia a dia: é a primeira de seu gênero no mundo. Com base nos valores de glicose enviados pelo sensor, a tecnologia consegue prever, com 30 minutos de antecedência, quando o nível de glicose do paciente estará próximo do limite mínimo e interrompe automaticamente a administração de insulina. Totalmente personalizável, o novo dispositivo possibilita ao paciente configurar múltiplos limites ao longo do dia, de acordo com suas necessidades individuais, proporcionando conforto e mais proteção contra a hipoglicemia[iv].

“Gerenciar a hipoglicemia e a hiperglicemia de rebote após a aplicação de insulina é um dos principais desafios para o controle do diabetes”, diz a Dra. Denise Reis Franco, médica endocrinologista e diretora coordenadora do departamento de educação da Associação Diabetes Brasil (ADJ). “Este sistema foi desenhado para ajudar pessoas com diabetes a alcançar maior controle da glicose, com avançada proteção contra a hipoglicemia”, completa.

O sistema MiniMed 640G conta com interface que tem como novas características um menu mais simples, display colorido, tela com ajuste de brilho, alertas e alarmes customizáveis e proteção à prova d’água.

“Nós desenvolvemos esse sistema baseado em quantidades substanciosas de pesquisa e feedback da comunidade global de diabetes, que está buscando tecnologias mais simples e convenientes, que ajudem a alcançar melhor controle da glicose e a obter mais liberdade. Com MiniMed 640G, nós oferecemos ao mercado um novo sistema que supre essas necessidades e representa mais uma etapa para criar e comercializar o primeiro pâncreas artificial do mundo”, diz Alejandro Galindo, vice-presidente e gerente geral do negócio de Gerenciamento Intensivo de Insulina da Medtronic.

As primeiras etapas da Medtronic no desenvolvimento de um sistema de pâncreas artificial incluem a introdução do primeiro sistema integrado de bomba de insulina e monitoração contínua de glicose em 2006 e a tecnologia de suspensão da insulina em episódios de hipoglicemia em 2009.

Sobre a Medtronic

Como líder global em tecnologia, serviços e soluções de medicina, a Medtronic melhora a vida e a saúde de milhões de pessoas a cada ano. Nós usamos nosso profundo conhecimento clínico, terapêutico e econômico para abordar os desafios complexos enfrentados pelos sistemas de saúde atualmente. Vamos levar os cuidados de saúdeJuntos, Além. Saiba mais em medtronicbrasil.com.br.