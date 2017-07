Novos semáforos serão instalados e os antigos recuperados em Ilhéus

Ilhéus vai ganhar novos semáforos de trânsito. O anúncio foi feito hoje (4) pelo prefeito Mário Alexandre ao comentar o resultado de um processo de licitação que visa reestruturar todo o sistema semafórico da zona urbana de Ilhéus. De acordo com o prefeito, a ata com o resultado do processo já foi publicada no Diário Oficial do Município. O próximo passo é dar origem ao contrato de prestação de serviços, aquisição dos equipamentos e emitir a ordem de serviço para o consórcio de empresas que será contratado.

Segundo o superintendente de Transporte e Trânsito (Sutran), Rogério Buralho, regiões da cidade com grande fluxo de carros e pedestres vão ganhar semáforos “inteligentes”. São equipamentos que além de contar com No Breaks, virão acompanhados de sensores que interferirão no tempo de funcionamento do sinal. “No momento de grandes fluxos em determinada direção, o tempo será automaticamente maior, facilitando o fluxo”, destaca.

Secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Hermano Fahning explica que os novos equipamentos substituirão os da região da Rodoviária, Avenida Itabuna (sentido Central de Abastecimento), Sapetinga, Parque Infantil e avenida Petrobrás. Os antigos, que atualmente estão danificados, serão recuperados pelo grupo empresarial vencedor e reinstalados em bairros que registram grandes fluxos de veículos, a exemplo do Nelson Costa e Teotônio Vilela.

Uma das atribuições da nova concessionária é promover treinamentos técnicos com os agentes de trânsito para ações mais ágeis de manutenção dos equipamentos – tantos os mais antigos quanto os novos.