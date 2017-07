Ilhéus vacina adolescentes contra HPV na última semana de férias escolares

Desde a ampliação, no mês passado, da faixa etária de vacinação contra o Human Papiloma Virus (HPV) quadrivalente, em meninos de 11 até 14 anos e em meninas de 9 a 15 anos, no Sistema Único de Saúde (SUS), a Secretaria Municipal da Saúde (Sesau) de Ilhéus, por meio do Departamento de Vigilância a Saúde, projeta vacinar pelo menos 90 por cento dos adolescentes de todo o município até esta última semana de férias escolares.

A orientação, segundo o Ministério da Saúde, é para que meninos e meninas devam tomar duas doses da vacina contra HPV, com intervalo de seis meses e máximo de até 12 meses. Para as pessoas que têm HIV, a faixa etária é de 9 a 26 anos e o esquema vacinal é de três doses (intervalo de 0, 2 e 6 meses). Os pacientes com HIV precisam apresentar prescrição médica para receber a imunização. Esta ampliação fortalece as ações da população masculina e feminina e possibilita a prevenção da ocorrência dos cânceres de pênis, ânus, orofaringite e verrugas genitais.

Proteção – A secretária de Saúde, Elizângela Oliveira, informou que o cumprimento da ação, reduzirá o impacto dos desfechos negativos em relação ao HPV na população entre os adolescentes. “A inclusão de meninos proporciona a proteção indireta das meninas, impactando nas próximas décadas o perfil epidemiológico das infecções atribuíveis ao HPV em ambos os sexos”, ressaltou. Para isso, todos os postos de saúde do município estão preparados para oferecer doses da vacina.

O HPV é uma doença sexualmente transmissível que engloba cerca de 100 vírus diferentes. A infecção é comum, atinge homens e mulheres e pode ter consequências sérias. Importante lembrar que é necessário portar o cartão de vacina e documento de identificação, além de ficar atento à data marcada na caderneta.