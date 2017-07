Governo discute agenda e programação dos festejos do 107º aniversário de Itabuna

O prefeito Fernando Gomes participou, em seu gabinete, no Centro Administrativo Firmino Alves, da preparação da agenda com a programação dos eventos para os festejos do 107º de emancipação política e administrativa de Itabuna, que além de ser um polo regional de comércio e serviços, se consolida como Cidade Universitária por agregar um centro de ensino superior do Sul da Bahia. O grupo de trabalho é coordenado pela secretária de governo Maria Alice Araújo Pereira e tem a participação de representantes das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Sustentabilidade Econômica e Meio Ambiente, de Educação, Saúde e Administração, além da Emasa e da FICC, que integra as áreas de cultura, esporte e turismo do governo.

A programação, que deverá sofrer alguns ajustes segundo a secretária Maria Alice Araújo Pereira, terá início dia 23, com a 19ª Corrida Rústica Cidade de Itabuna promovida pela Associação Atlética de Atletismo (AIA), com mais de 600 atletas inscritos de vários estados do país. As ações prosseguem dia 25, com a inauguração da Casa das Artes, que mantém 22 oficinas, em três unidades funcionando na rua Barão do Rio Branco, Urbis IV e Sarinha, que atendem a mais de dois mil alunos como um espaço de difusão e de inclusão cultural.

Dia 26, às 10 horas, a programação prevê a inauguração da barragem e da estação de tratamento de água e esgoto de Itamaracá; às 16 horas, será a vez da inauguração de obras na rua do Prado, na Vila Zara; às 17 horas, será entregue a pavimentação do bairro Novo Morumbi e às 19 horas, será a vez da entrega de títulos de cidadão itabunense pela Câmara Municipal de Itabuna.

As atividades prosseguem no dia 27, às 15 horas, com a reinauguração da estação de tratamento de esgoto da Emasa na avenida Amélia Amado, seguida da inauguração do Banco de Alimentos. Às 16 horas será inaugurada a duplicação da adutora de Ferradas e às 17h a reabertura do Colégio Lúcia Oliveira, desativado na gestão passada e que está sendo reformado. Às 19 horas a programação inclui o lançamento de 50 novos ônibus da Rota, uma empresa regional, que investe na renovação da sua frota.

A culminância da programação, segundo a secretária Maria Alice Araújo Pereira inclui uma alvorada festiva dia 28, seguida às 9 horas de uma apresentação da Fanfarra da FICC, com 80 músicos e de uma missa festiva. Já às 11 horas haverá a inauguração da nova enfermaria do Hospital de Base, com mais 38 leitos, o que vai permitir ampliar o atendimento à população. Às 16 horas, o prefeito Fernando Gomes inaugura as instalações das Faculdades Santo Agostinho, que implanta o curso de medicina e amplia a oferta de vagas no ensino superior, e às 17 horas será inaugurada a nova unidade da Policlínica nas proximidades do Centro de Cultura Adonias Filho.

Às 19 horas, na AABB, será feita a entrega da Comenda Firmino Alves a dez personalidades que se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento de Itabuna e da região ao longo dos últimos quatro anos e às 21 horas, a programação será encerrada com a Festa da Cidade, na Praça Rio Cachoeira, com uma grande atração.

Uma série de eventos esportivos estão programados para o dia 29, com uma competição de natação na Vila Olímpica pela manhã e à tarde, com a realização do Torneio Bom de Bola, no Estádio Luiz Viana Filho, onde às 18 horas devem se enfrentar a Seleção de Itabuna e um time misto do Vitória. Dia 30, será a vez de uma competição de Mountain Bike, com a participação de 300 atletas e o lançamento do Projeto Caldeirão Sem Tampa, com o fechamento da Avenida Cinquentenário no trecho compreendido entre as praças de Camacan (Otávio Mangabeira) e Adami para apresentação de artistas e atividades as mais diversas na área cultural, esportiva e de lazer numa parceria entre a FICC e a Secretaria de Administração.