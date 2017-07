Hotéis estão lotados e eventos movimentam a economia de Ilhéus

As programações do aniversário de Ilhéus trouxeram ganhos econômicos para a cidade. Na avaliação geral dos setores economicamente ativos, foi uma das melhores festas nos últimos anos, reflexo percebido na média de ocupação dos hotéis e pousadas do município. Alguns deles como Opaba, Cacau D´Or, Jardim Atlântico, Aldeia da Praia, Barravento e Praia do Sol, não há vagas até este final de semana. De acordo com empresários do setor, o índice médio superou a marca de 80 por cento de ocupação.

Além dos festejos comemorativos ao Dia da Cidade, com shows que reuniram mais de 35 mil pessoas em apenas dois dias, na avenida Soares Lopes, Ilhéus também sedia a 107ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Convenção das Igrejas Assembleia de Deus na Bahia (Ceadeb), no Centro de Convenções. Estima-se que a cidade recebe com este evento cerca de 4 mil convencionais, que movimentam a rede hoteleira, restaurantes e o comércio local.

A economia pulsa – De acordo com o secretário de Indústria e Comércio, Paulo Sérgio Santos, as parcerias público-privadas e o apoio do Governo do Estado, ajudaram a promover esses eventos, “Estamos dando a Ilhéus o verdadeiro destaque no cenário de atrações de eventos, fortalecendo o pequeno negócio que atua no entorno, fazendo pulsar a economia da cidade”, comemorou. O secretário de Turismo e Esporte, Roberto Lobão, conta que teve até festejos. “Tivemos que adequar diversas situações”, afirmou.

Lobão destaca que a atração e organização de eventos na cidade dão estímulo à geração de emprego temporário e renda, mexendo com a cadeia produtiva da cidade. “Os hotéis responderam de forma positiva, com excelentes ocupações, na medida em que o evento, com uma estrutura organizada e uma programação de qualidade, atraiu visitantes de várias partes do estado.

Ocupação hoteleira – Segundo informações do atendente de reservas do Hotel Canabrava, Igor Meira, o resort tem garantida uma taxa de ocupação de 87 por cento. No Opaba Praia Hotel, não há vagas até sábado, afirmou a recepcionista Gleiciane Santos. Os hotéis Praia do Sol (com 98 leitos) e Aldeia da Praia (com 120 leitos), também estão lotados, segundo informações do chefe de recepção, Fernando Kauark e da atendente de reservas, Sheila Félix, respectivamente. O recepcionista do Hotel Jardim Atlântico, Leandro Martins, informou que o hotel possui 97 leitos, todos, também, ocupados. O atendente Wagner Pinto, do Hotel Cacau D´Or. assegurou a ocupação de 100 por cento.

Ilhéus é uma das cidades mais importantes do turismo baiano. O município possui uma rede hoteleira com aproximadamente 9 mil leitos, que vão desde empreendimentos de luxo a simples albergues. De acordo com o prefeito Mário Alexandre, é fundamental estabelecer uma relação de parceria com os empresários, melhorando a média anual de ocupação, com atração de eventos de grande porte para o município.

