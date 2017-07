Exposição fará abertura oficial do show de Xangai no Teatro Municipal de Ilhéus

O Teatro Municipal de Ilhéus oferece no dia 8 de julho programação em dose dupla: antes do show do cantor e compositor Xangai, previsto para as 20 horas, acontece a abertura da exposição ‘Caminhando pelo mundo’, às 19 horas. Na oportunidade, a artista plástica Ayune Namur fará explanação a respeito das técnicas utilizadas no seu processo criativo.

A assessoria de Ayune Namur destaca que a mostra é uma viagem pelas paisagens e culturas que ela já vivenciou. “Seus trabalhos transitam pelo universo da gravura (xilografia, gravura em metal e litografia), trazendo em suas obras um olhar sobre um mundo que resiste ao ritmo acelerado da contemporaneidade, evidenciando que o labor, as relações humanas e a natureza ainda são refúgios de quem busca desacelerar o ritmo”, ressalta.

A mostra fica aberta à visitação pública até o dia 14 de julho, conta com o apoio da secretaria municipal de Cultura (Secult). Ayune Namur é graduada em artes visuais pela Unicamp, em direção cinematográfica, pela Academia Internacional de Cinema e pós-graduanda em gestão cultural pela Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).