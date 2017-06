Ilhéus comemora 483 anos com inaugurações, anúncio de obras e de parcerias com iniciativa privada

Os 483 anos de fundação de Ilhéus serão comemorados pela prefeitura com inaugurações e com atos solenes de assinatura de ordem de serviço nas áreas de lazer, entretenimento e infraestrutura. Com apenas seis meses à frente do Executivo ilheense, a atual gestão inaugura amanhã (27), às 15 horas, a reforma da escola de Aritaguá II, localizada em Sambaituba. Na mesma localidade interiorana, o prefeito Mário Alexandre inaugura a praça central, totalmente reformada.

No dia 28, às 9 horas, haverá hasteamento solene das bandeiras na praça Dom Eduardo, centro. Em seguida, uma missa será celebrada na Catedral de São Sebastião. Às 10, o prefeito de Ilhéus e comitiva participam da entrega de alevinos a pequenos produtores de Ilhéus, na avenida Soares Lopes. Às 11 horas, está confirmada a inauguração de um portal turístico de Ilhéus, na avenida Soares Lopes, imediações da praça Rui Barbosa.

Ainda no dia 28, às 17 horas, no Teatro Municipal, o prefeito Mário Alexandre lança oficialmente a primeira edição da revista “Ilhéus, Tempo de Alegria”, produzida pela Secretaria Municipal de Comunicação. No mesmo local, o governante recebe diretores do grupo empresarial Assaí, que vêm anunciar o investimento de 40 milhões de reais para movimentar e fortalecer a economia local.

Mais empregos – O Grupo Assaí é uma rede brasileira de atacado de autosserviço, pertencente ao Grupo Pão de Açúcar. A loja vai ser instalada na rodovia Ilhéus-Olivença, numa área pertencente ao Condomínio Cidadelle, às margens da rodovia. O investimento prevê a geração de 280 a 300 empregos diretos já na primeira etapa, dos quais apenas duas vagas serão ocupadas por colaboradores de fora da cidade. O grupo tem 107 lojas espalhadas pelo Brasil, está presente em 16 estados e anualmente atende a 120 milhões de clientes. Possui 20 mil colaboradores.

Em seguida, no TMI, acontece a solenidade de entrega da Comenda da Ordem do Mérito São Jorge dos Ilhéus, a mais alta condecoração oferecida pelo município às pessoas que contribuem com o desenvolvimento local. Os homenageados deste ano são o governador Rui Costa, que estará presente ao ato, a reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Adélia Pinheiro, e o pastor e líder evangélico, Gilmar Bonfim.

Encerrando a solenidade no Teatro Municipal, o prefeito de Ilhéus assina ordem de serviço para construção de novas quadras poliesportivas no Banco do Pedro, Salobrinho e Couto; a pavimentação das ruas Santa Bárbara, Felicidade e Nova Jerusalém, no bairro Teotônio Vilela; projeto de organização da Orla Sul e de construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no Malhado.

No dia 29, quinta-feira, às 15 horas, será a vez da solenidade de entrega da obra de construção da Rotatória Sul, no KM 0 da Rodovia Ilhéus-Olivença. A localidade sofria forte retenção de tráfego no horário de rush, e, principalmente aos fins de semana, quando há um significativo aumento do fluxo de veículos automotores naquela área, que apresenta também grande movimentação turística. A intervenção feita aumenta o nível de segurança e vai evitar acidentes automobilísticos na região.

No mesmo dia, às 16 horas, será entregue a nova sede do Conselho Tutelar de Ilhéus, que passa a funcionar em uma casa mais ampla, na avenida Marcus Paiva, bairro Cidade Nova. Às 18 horas, nas escadarias do Palácio Paranaguá, no Centro Histórico de Ilhéus, haverá um Momento de Gratidão à Deus, com a apresentação dos corais.

Na sexta-feira (30), às 9 horas, está confirmada a inauguração da reforma do Posto de Saúde, no Banco da Vitória. Às 15 horas, acontecerá a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no bairro Jardim Savóia. O Posto de Saúde do Iguape será inaugurado, em solenidade marcada para às 16 horas e, encerrando a programação, os corais voltam a se apresentar nas escadarias do Palácio Paranaguá, às 18 horas.

Shows musicais – Os shows comemorativos aos 483 anos de fundação de Ilhéus e dos festejos alusivos ao São Pedro, programados para acontecer na avenida Soares Lopes, nos próximos dias 27 e 28, terão 14 horas de boa música e a apresentação de 14 bandas e artistas regionais e de expressão nacional.

As apresentações serão iniciadas nos dois dias às 18 horas se estendendo até às 3 horas da madrugada. Os shows são uma realização da Prefeitura, através da secretaria municipal de Turismo e Esporte, e o governo da Bahia.

No dia 27, a festa será iniciada com a apresentação do grupo Boteco das Amigas. Em seguida sobe ao palco Menina Forrozeira para, depois, se apresentarem Danniel Vieira, Estakazero, Naiara Azevedo, Forró dos Plays e a dupla Marcos e Pablo, que encerra o primeiro dia de shows gratuitos.

No dia do aniversário de Ilhéus, 28, quarta-feira, os shows contarão com as apresentações de Raneychas, Sinho Ferrary, Aduílio Mendes, Simone e Simaria, Thaeme e Thiago, Donas do Bar e Genard.