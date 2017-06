O Teatro Municipal de Ilhéus sedia quatro grandes eventos nas próximas semanas. O público poderá conferir talento e versatilidade de diversos artistas nacionais e locais com programação recheada de espetáculo teatral, humor e música. Nesta grade de apresentações tem o nome do cantor Xangai, no dia 8 de julho e “O sonho de uma noite de verão”, de autoria de William Shakespeare, nos dias 11 e 12 do mesmo mês. Já o ator carioca Raphael Ghanem traz humor no dia 4 de agosto e Márcio Kieling e Gabriela Durlo mostram a comédia “Até que a internet nos separe”, em data a ser confirmada.

O cantor e compositor Xangai é considerado um dos mais expressivos nomes da autêntica música regional do país faz apresentação única com o show “O cantador do sertão”. Com mais de 40 anos de carreira nos palcos do Brasil e do exterior, o ingresso custa R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) que pode ser adquirido antecipadamente em diversos pontos de venda de Ilhéus.

Já nos dias 11 e 12 de julho, o elenco do curso técnico de teatro do Centro Estadual de Educação profissional Transporte e Produção Industrial (Ceep-Logística), antigo Colégio Estadual de Ilhéus apresenta “O sonho de uma noite de verão”. Dirigido por Valdiná Guerra, o espetáculo conta a história dos casais Helena e Demétrio e Hérmia e Lisandro que se perdem na floresta numa noite de verão após ser enfeitiçados por duende. O ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Para o dia 4 de agosto o ator carioca Raphael Ghanem traz humor Teatro Municipal de Ilhéus, cujo ingresso custa R$ 40,00. E Márcio Kieling e Gabriela Durlo mostram a comédia “Até que a internet nos separe”. A produção do espetáculo informou que “neste mundo virtual é cada vez mais apontado como principal responsável pelas crises nos relacionamentos. É ai que o casal Gabriela e Márcio conflita situações do dia a dia com a exagerada influencia digital em nossas vidas. Essa nova realidade apareceu para colocar a prova se os casais realmente se amam”. A apresentação ainda não tem data oficializada.