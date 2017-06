Capacitação gratuita para comércio eletrônico chega a Ilhéus no dia 06/07

Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico traz à cidade ciclo de seminários que ensinam a planejar, operar e divulgar loja virtual

São Paulo, 19 de junho de 2017 – No dia 06 de julho, das 8h às 18h, micros, pequenos e médios empreendedores de Ilhéus e região poderão participar o Ciclo MPE, iniciativa da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) que ensina como planejar, montar, operar e divulgar uma loja na internet. Podem participar pessoas de qualquer idade interessa em conhecer as ferramentas necessárias para um negócio de sucesso.

O Ciclo MPE é uma espécie de road show que percorre o país levando seminários sobre planejamento, infraestrutura, operação e marketing de uma loja virtual. Com inscrições gratuitas e 80 vagas, o curso traz especialistas do setor que dividem um pouco do seu conhecimento com os participantes.

“Queremos que o empreendedor conheça todas as ferramentas que podem transformar sua ideia em um negócio e este em uma loja online sustentável de sucesso”, diz Fernando Ricci, secretário-executivo da camara-e.net e coordenador da iniciativa. “Quem não tem conhecimento nenhum da área aprende o que é preciso para iniciar seu e-commerce e quem já tem loja virtual pode obter informações valiosas para melhorar o seu desempenho”.

O Ciclo MPE está na estrada há 14 anos. Nesse período já capacitou mais de 66 mil micro, pequenos e médios empreendedores em eventos de dia inteiro, divididos em oito seminários de 45 minutos de duração cada. Os participantes podem interagir com os especialistas ao final de cada seminário.

Em 2017, o Ciclo MPE tem patrocínio máster dos Correios, do BNDES e do Governo Federal. Para inscrever-se, basta acessar o site e preencher um pequeno cadastro no site do Ciclo (www.ciclo-mpe.net).

SERVIÇO

Evento: Ciclo MPE 2017 – Ilhéus (BA)

Data: 06/07/2017

Horário: das 8h às 18h

Local: Auditório da Associação Comercial de Ilhéus

Praça José Joaquim Seabra, 39 – Centro

Número de vagas: 80

Inscrições GRATUITAS: http://www.ciclo-mpe.net/web/inscricao/index/eventid/151

PROGRAMAÇÃO*

08h às 09h – Credenciamento

09h às 09h15 – Abertura camara-e.net e patrocinadores

09h15 às 10h – Planejando uma loja virtual de sucesso – SEBRAE-BA

10h às 10h45 – Logística no comércio eletrônico – CORREIOS

10h45 às 11h15 – Intervalo / Network

11h15 às 12h – Como escolher a plataforma ideal para o seu e-commerce – XTECH COMMERCE

12h às 13h45 – Intervalo / Almoço

13h45 às 14h30 – Como aumenta a chance de conseguir crédito para o seu negócio – BNDES

14h30 às 15h15 – A importância dos meios de pagamento para o e-commerce

15h15 às 15h30 – Intervalo / Network

15h30 às 16h15 – Marketing digital como estratégia de vendas – TO Online

16h15 às 17h – Os benefícios de fazer parte do Movimento e-MPE – camara-e.net

17h às 17h30 – Cases de Sucesso

17h30 às 18h – Encerramento com sorteio de brinde entre os presentes

(*) Programação sujeita a alterações.

Sobre o Ciclo MPE.net – Evento organizado pela camara-e.net e que está em sua 14ª edição. Tem como foco o micro, pequenos e médios empreendedores de internet que pretendem abrir uma loja virtual ou desejam ampliar seus conhecimentos e aperfeiçoar o negócio que está em operação na internet. O Ciclo é um treinamento gratuito, oferecido por um grupo de patrocinadores que apoiam a entidade. Mais informações: www.ciclo-mpe.net.

Sobre a camara-e.net – Fundada em 2001, a camara-e.net é a principal entidade brasileira multissetorial da América Latina e de maior representatividade da economia digital no País, formando consenso no setor perante os principais agentes públicos e privados, nacionais e internacionais e promovendo o desenvolvimento dos negócios online no Brasil. Em seu quadro de associados, a camara-e.net conta com os mais importantes players do comércio eletrônico, entre eles empresas de infraestrutura, mídias sociais, chaves públicas, meios de pagamento, seguros e e-banking. Mais informações: www.camara-e.net.

