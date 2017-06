Saúde de Ilhéus capacita equipes de endemias para combater a dengue

Com o objetivo de reforçar o combate aos criadouros e de mosquito transmissor de doenças como a dengue, o zika vírus, febre amarela e chikungunya, a secretaria municipal de Saúde (Sesau) em Ilhéus capacitou equipes de endemias para realizar ações preventivas junto à população. A partir desta iniciativa, serão intensificadas visitas em Pontos Estratégicos (PE) que finalizam com o tratamento residual, conhecido como perifocal, conforme recomenda o Ministério de Saúde.

O coordenador de Endemias da Sesau, Dário Bomfim Santos, lembra que a população deve fazer a sua parte, sempre atuando em ações preventivas, principalmente evitando o acúmulo de água e lixo. Por sua vez, o supervisor geral do PE, Nailton Costa, afirmou que a atual gestão tem dado ênfase ao combate ao vetor transmissor das doenças nos bairros Teotônio Vilela, Novo Teotônio Vilela, Nova Brasília e Boa Vontade (altos da Legião e do Amparo) onde se concentram alto índice de infestação.

Bem recebidos pela população – Nailton Costa destacou ainda que existem em Ilhéus 283 pontos estratégicos, a exemplo de borracharias, oficinas mecânicas, locais de reciclagem, cemitérios e prédios públicos. As visitas são feitas quinzenalmente e são bem aceitas pela população. Essas ações contam com o reforço de Márcio Bulhões, agente do PE e Roberto Reis, sub-coordenador da equipe de campo.