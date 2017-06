Prefeito visita Residenciais “Vilela” e “Cachoeira” e destaca importância da qualidade técnica das obras

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, visitou hoje (14) os projetos habitacionais “Residencial Vilela” e “Residencial Cachoeira”, unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) que estão em fase final de execução no município. Na visita, ele esteve acompanhado de diretores da Caixa Econômica.Mário foi avaliar in loco a qualidade das obras que, em breve, serão entregues a beneficiários do programa. “Não abro mão deste acompanhamento permanente. É fundamental que a qualidade da obra não resulte em problemas estruturais precoces, com prejuízo aos futuros usuários”, destacou.

No Residencial Vilela, Mário Alexandre solicitou uma reavaliação do material utilizado na composição da pista principal de acesso ao condomínio que já apresenta desgaste em alguns pontos. Ele lembrou aos engenheiros da empresa construtora que será preciso facilitar as condições de acesso do transporte coletivo que atenderá aquela comunidade. “Quero os condomínios entregues na perfeita ordem”, afirmou, atento a todos os detalhes dos dois empreendimentos.

O Residencial Vilela possui 656 apartamentos, divididos em 41 blocos, com quatro unidades por andar. O condomínio ainda conta com três ruas, três parques com área de lazer, área para festas e uma quadra poliesportiva. Já o Residencial Cachoeira, localizado no Banco da Vitória, ao lado do Hospital Costa do Cacau, com 600 unidades e blocos com quatro e oito apartamentos, terá 18 destas unidades destinadas a portadores de algum tipo de deficiência.

Para os que mais precisam – O prefeito Mário Alexandre reiterou que todos os dois conjuntos habitacionais serão destinados a moradores de Ilhéus que residem em áreas consideradas de risco, cumprindo rigorosamente a proposta do programa e do Ministério das Cidades para que sejam atendidas e contempladas famílias de baixa renda. Em ambos os empreendimentos, a parcela financiada girará entre 50 e 270 reais por mês.

Hospital do Cacau – O prefeito de Ilhéus também visitou a fase final das obras de construção do Hospital Regional Costa do Cacau, que deverá ser inaugurado em breve. Destacou que, enquanto o País vive uma grave crise no setor da saúde pública, Ilhéus, muito em breve, estará recebendo do governo do Estado, um dos mais modernos hospitais da Bahia.

O hospital – a maior obra estruturante da saúde pública em Ilhéus nos últimos 35 anos – terá atendimento de ortopedia e cardiologia, além de 30 leitos de UTI na primeira etapa. Também contará com oito salas para cirurgias simultâneas e 180 leitos para internação. “Nos próximos meses também avançaremos no sistema básico de saúde municipal com a inauguração de mais quatro postos médicos em áreas estratégicas de Ilhéus”, assegurou.

Mário Alexandre destacou a boa relação construída junto ao governo do estado e ao governador Rui Costa, parceria que tem resultado na aceleração de obras estruturantes de grande importância para Ilhéus, a exemplo do próprio hospital e da nova ponte Ilhéus-Pontal,a primeira ponte estaiada da Bahia.

Durante as visitas, o prefeito de Ilhéus esteve acompanhado de Marcos Vinícius Nascimento (Superintendente Regional da Caixa), Alberto Catarino de Marcos (Gerente Regional da Caixa) e Alexandre Pinheiro (Representante da Caixa na Área de Governo). A deputada estadual Ângela Sousa também esteve na comitiva, que contou ainda com os secretários municipais Alisson Mendonça (Relações Institucionais), Alcides Kruschewsky (Comunicação), Hermano Fahning (Infraestrutura) e Jorge Cunha (Serviços Urbanos). Os vereadores Makrisi Angeli e Abraão Oliveira dos Santos também estiveram presentes.