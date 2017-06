Visual Turismo leva agentes de viagens ao La Torre Resort de Porto Seguro

A Visual Turismo trouxe para o La Torre Resort de Porto Seguro 20 agentes de viagens de Belo Horizonte, liderados pelo executivo de Contas Luiz Claudio Barros, que ficaram hospedados dois dias no resort baiano. O grupo foi recebido pela gerente de Vendas do La Torre Resort, Juliany Estevam, pela supervisora de Reservas Trade, Samili Carvalho. pela agente de reservas Deiriane Rodrigues, e pela auxiliar de Reservas Evelly Santanna. Os agentes da Visual jantaram no Restaurante Á La Carte e experimentaram o novo cardápio.