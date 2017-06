Sindicato elogia prefeito pela participação e diálogo na negociação salarial dos rodoviários

Uma comitiva representando o Sindicato dos Rodoviários de Ilhéus foi recebida pelo prefeito Mario Alexandre, na manhã desta terça-feira (06), no Centro Administrativo, no bairro da Conquista. Representado pelo presidente da entidade, Gustavo Silva Santana, que esteve acompanhado do vereador Eri Bar, o grupo veio agradecer ao prefeito a sua importante participação no acordo que resultou no reajuste de 5% sobre o salário da categoria e de 7% no ticket alimentação.

Mário ressaltou o seu compromisso em manter o diálogo com as instituições e classes trabalhadoras de Ilhéus e disse que apostará em projetos que darão novos impulsos ao desenvolvimento do município. “O trabalho é nosso, a alegria é do povo! Reconstruir a cidade de Ilhéus sem diálogo, não existe”, disse.

Durante o encontro, o prefeito de Ilhéus oficializou a concessão, pelo período de 20 anos, do imóvel onde funcionou a sede da 13ª Ciretran, no Malhado, para o funcionamento da sede provisória do sindicato. Para o presidente Gustavo Silva Santana, o diálogo do gestor municipal com os setores organizados tem sido de extrema importância.

“A nossa categoria agradece ao prefeito Mário Alexandre por manter e honrar o compromisso assumido com o sindicato. Mesmo com a crise econômica e política que o país enfrenta, a sua interlocução com os empresários, foi de extrema valia para melhorar as condições de sobrevivência dos nossos trabalhadores”, comemorou.