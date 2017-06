Postos ampliam vacinação contra Influenza para todos os ilheenses

O Postos de Saúde de Ilhéus estão preparados para atender, a partir de hoje (5), a nova fase da campanha de vacinação contra Influenza, que passa a ser ofertada a toda a população, de acordo com orientação do Ministério da Saúde.

A secretária Elizângela Oliveira informa que há vacina suficiente para atender a demanda e assegura que não há limitação de atendimento nos postos da rede básica. “Estamos distribuindo senhas apenas para o controle do número de doses”, informa.

Até a última sexta-feira, a campanha estava apenas direcionada às crianças de seis meses a quatro anos e 11 meses, mulheres de qualquer idade gestacional e puérperas no pós-parto até 45 dias. “Agora a vacina está à disposição de todo mundo”, segundo a secretária.

Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem 3 tipos de vírus influenza: A, B e C. O vírus influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais.

No interior–Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), diversos serviços relacionados à saúde pública estão sendo oferecidos à população que reside nas regiões mais afastadas da área central de Ilhéus. Dentre eles, procedimentos de vacinação, que serão mantidos, de acordo com o calendário elaborado pelas duas pastas.

Neste dia 8 de junho, a partir das 8 horas, os serviços acontecerão no posto de saúde da Vila Juerana, situada na zona norte do município. Na oportunidade, serão disponibilizados atendimentos médico e odontológico, preventivos, aplicação de vacinas e aferição da pressão arterial.

Os moradores do vilarejo também poderão contar com atendimento de enfermagem e acompanhamento de nutricionistas. No local também será possível solicitar exames de mamografia e realizar testes de glicemia, de HIV e hepatite, além de pesagem de crianças cadastradas no programa Bolsa Família, do governo federal.

Veja, abaixo, quais são as próximas localidades que receberão o mutirão: