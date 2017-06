Mário destaca equipamentos importantes na construção do futuro de Ilhéus ao participar da inauguração de unidade do Sistema FIEB

Ao participar da inauguração da Unidade Integrada do Sistema FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia), em Ilhéus, o prefeito Mário Alexandre destacou o papel do setor industrial na construção da história de Ilhéus e a missão que desenvolve na capacitação dos jovens. “Vamos trabalhar para transformar a rodovia Jorge Amado na estrada do conhecimento. Temos a Uesc, a Ceplac, o IFBA e agora contamos com esta unidade, que são equipamentos importantes na construção do futuro de Ilhéus”, afirmou.

A obra teve um investimento de mais de 20 milhões de reais. O Sistema Federação das Indústrias do Estado da Bahia – Sistema FIEB é um órgão de representação institucional da indústria baiana, tendo como objetivos principais promover e apoiar ações que visam o crescimento, modernização e melhoria da competitividade industrial do Estado e que melhorem a qualidade de vida dos industriários e de seus dependentes. É composto pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Centro das Indústrias do Estado da Bahia – CIEB, Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL.

Superação

Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, “nem mesmo esse momento tão incerto da política nacional, da vida nacional, é capaz de tirar da classe empresarial brasileira o estímulo ao trabalho”. Destacou o investimento hoje inaugurado, afirmando que o mesmo acontece diante de crise econômica muito forte e profunda recessão com 14 milhões de desempregados no Brasil. “A gente começa a respirar a possibilidade de um país de mais otimismo, de voltar a crescer, voltar a desenvolver e da indústria ter condições de ocupar um espaço importante no Brasil e no mercado internacional”, disse.

Para o presidente da FIEB, Antônio Alban, a entrega desta nova unidade é resultado de sucessão de gestões vitoriosas à frente da entidade. “O sistema FIEB, nada mais é que uma sucessão de gestão de conhecimento, de desenvolvimento. E, nós estamos aqui vendo o passado e vendo o futuro. São essas sucessões de gestões que permitem que nós tenhamos trilhado com essa responsabilidade junto à sociedade, esse entendimento industrial”, destacou.

Nova unidade

A Unidade Integrada Robson Braga de Andrade fica localizada em Ilhéus, próxima ao Salobrinho. O complexo é formado por um Centro de Segurança e Saúde no Trabalho, pelo Instituto SENAI de Tecnologia de Eletroeletrônica, pela Escola SESI Adonias Filho e a Escola Técnica do SENAI, Orlando Moscozo Barreto de Araújo.

Situada em uma área de 934 mil metros quadrados, a unidade possui quadra poliesportiva coberta, portaria, cantina, centrais de utilidades e de resíduos, além de estacionamento com 122 vagas para carros, 30 para motos e bicicletário. Sua engenharia é marcada por modernos conceitos de acessibilidade e sustentabilidade, incluindo baixo consumo de água, arquitetura voltada para iluminação e ventilação natural, mais eficiente e de baixo consumo.

Dentre as autoridades presentes à solenidade, estiveram o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade; o presidente da Fieb-Bahia, Antônio Ricardo Alban; a deputada estadual, Ângela Sousa; o vice-prefeito de Ilhéus, José Nazal; o vereador Gil Gomes, além dos secretários municipais Alcides Kruschewsky (Comunicação), Sérgio Souza (Governo), Paulo Sérgio Santos (Indústria e Comércio) e Eliane Oliveira (Educação).