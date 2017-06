Diversas secretarias atuam em mutirão realizado no Acuípe do Meio

Um grande mutirão envolvendo representações das secretarias municipais de Educação (Seduc), Saúde (Sesau), Agricultura e Pesca (Seap), Serviços Urbanos (Secsurb) e Superintendência Municipal de Trânsito (Sutran), foi realizado hoje (5) na comunidade de Acuípe do Meio, interior de Ilhéus.

Formada basicamente por índios e pequenos agricultores, a comunidade ganhou serviços de limpeza pública, roçagem, melhorias em estradas vicinais e nova sinalização das vias de acesso pela Ba 001. O mutirão é resultado de um encontro mantido, em maio, entre o prefeito Mário Alexandre e lideranças indígenas de Ilhéus.

Proximidade do governo – Para o Cacique Val Tupinambá, liderança local, a iniciativa do governo municipal revela “o início de uma grande e nova parceria” com a comunidade. O prefeito Mário Alexandre visitou a localidade para acompanhar de perto as ações e disse que o princípio da sua gestão será o contato direto com as populações que residem em áreas mais distantes.

Além das intervenções realizadas, o prefeito recebeu algumas novas reivindicações da comunidade, a exemplo da construção de uma creche e da criação da “Trilha Turística Indígena”, uma forma sustentável de preservação da cultura local, atraindo turistas no período da alta estação. As duas propostas serão avaliadas, assegurou Mário Alexandre.

Morador da localidade há quase 70 anos, “seo” Domingos Ferreira da Silva elogiou a presença do prefeito e destacou seu perfil de homem público de diálogo. “Isso gera muita confiança e estabelece uma relação onde poder e sociedade organizada podem se olhar frente-a-frente na discussão dos seus problemas”, sentenciou.