Comércio de Ilhéus em clima de festa junina

Quem circula pelo comércio de Ilhéus, desde a última segunda-feira (5), já sente o clima dos festejos juninos. Uma decoração foi montada a partir de uma parceria da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Associação Comercial de Ilhéus (ACI), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Sincomércio, com o objetivo de aquecer as vendas no comércio, atraindo consumidores e movimentando a economia local.

A iniciativa abrangeu o Calçadão da Marquês de Paranaguá e Dom Pedro II, além de suas respectivas transversais. Para as próximas campanhas promocionais, as entidades participantes pretendem ampliar a decoração para outras áreas comerciais da cidade.