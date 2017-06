Prefeito de Ilhéus destaca importância da aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar

Rita dos Santos é presidente da Associação dos Pequenos Agricultores e Moradores da Região de Maria Jape, zona rural de Ilhéus. Filha de trabalhadores do campo, durante muitos anos acompanhou os pais quando eles comercializavam a pequena produção na extinta feira da Dois de Julho. “Era um tempo difícil. Eles produziam pouco e não existia uma expectativa de venda”, lembra.

Hoje, liderando um grupo de 43 pequenos agricultores da sua localidade, Rita comemorava a parceria com a Prefeitura de Ilhéus, que adquiriu boa parte da safra produzida pela comunidade através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

“Trata-se da valorização do homem e da mulher do campo. Mas é, também, um gesto solidário e de reconhecimento às entidades que, mesmo diante dos parcos recursos que dispõe para a sua manutenção, se dedicam ao próximo, aos que mais precisam”, disse o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre Sousa, ao visitar o centro de distribuição dos produtos in natura, no Terminal Pesqueiro do Município.

Metade do programa executada em prazo recorde

Ontem e hoje (31), a secretaria municipal de Agricultura e Pesca (Seap) realizou a 6ª operação de recebimento da produção do campo e entrega para as entidades da rede socioassistencial do município, todos contemplados pela iniciativa. “Esta semana estamos atingindo 52 por cento do cumprimento do programa”, revela o titular da Seap, Angelito Dias Filho. Bloqueado no último semestre de 2016, durante a gestão anterior, o programa foi reativado em abril deste ano com recursos da ordem de 976 mil reais, beneficiando 308 agricultores familiares e 21 entidades beneficentes de Ilhéus.

Da longínqua localidade do Valão, ponto final da região agrícola do Itariri, onde residem e produzem no campo 35 famílias de pequenos agricultores, hoje chegou polpa de Açaí e de Cupuaçu, além de uma grande quantidade de quiabo e abóbora. Produtos que vão reforçar a mesa das creches, asilos e associações comunitárias selecionados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Durvaci Alves participa pela primeira vez do PAA. Até então comercializava a sua produção apenas nas Feiras Livres de Ilhéus. Estava acostumado a uma perda de 30 por cento as frutas e verduras, por falta de comprador. Agora, com toda a produção adquirida pelo programa, comemora a boa fase. “Se continuar assim tá bom demais”, assegura. O município de Ilhéus, de acordo com o secretário Angelito Dias, já trabalha para, ano que vem, ampliar os recursos disponibilizados, o que resultará em mais agricultores envolvidos e mais entidades beneficiadas.