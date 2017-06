Patrocinadores do Passeio Ciclístico foram homenageados pelo Rotary de Ilhéus Jorge Amado na Escola Dom Bosco

O Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado juntamente com a Escola São João Bosco e a Casa de Apoio Dom Eduardo, homenagearam os patrocinadores do Passeio Ciclístico de 2016, nesta terça-feira, 30. Na ocasião, que foi realizada na própria Escola Dom Bosco, no Banco da Vitória, em Ilhéus, foi feita a entrega dos certificados de reconhecimento e agradecimento a cada patrocinador presente, inclusive o poder executivo municipal representado com as presenças do Prefeito Mário Alexandre e o Vice-Prefeito José Nazal.

O evento foi abrilhantado com a presença das crianças de 3 a 5 anos, alunos da Escola, e os voluntários da Casa de Apoio Dom Eduardo, beneficiados com as benfeitorias realizadas por meio dos recursos arrecadados no projeto do Passeio Ciclístico. As crianças fizeram uma linda apresentação de agradecimento a todos os visitantes.

Na Escola São João Bosco, o Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado criou uma sala de balé e realizou a reforma da sala de brinquedoteca e cinema, apresentando uma nova roupagem, com brinquedos, espaço de leitura, instrumentos para iniciação musical, equipamentos e espaço para cineminha, além do forro de pvc que foi inserido e a instalação de novas janelas. Já na Casa de Apoio Dom Eduardo, que atende pacientes portadores de câncer, com a arrecadação dos recursos, foram doados utensílios como máquina de lavar e freezer, além de melhorias no espaço da casa.

A Presidente do Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado, Silvana Tapioca, disse que a concretização dessas ações demonstra o potencial de transformação do Passeio Ciclístico nas comunidades. “Somos como formiguinhas, e ainda há muito mais a ser feito. Mas quando nos integramos com um mesmo propósito, conseguimos realizar grandes coisas com a ajuda de empresas e amigos”, destacou a Presidente. Ela destacou que o projeto realizado na Escola Dom Bosco tem o objetivo de torná-la uma escola modelo para Ilhéus, com o oferecimento de uma educação que permita o desenvolvimento integral e dignidades às crianças.

A Diretora das Escolas Conveniadas de Ilhéus, e a Coordenadora da Escola São João Bosco, agradeceram e também destacaram a importância das ajudas destinadas para a educação. A permanência das crianças na escola em um ambiente acolhedor e agradável contribui para o seu desenvolvimento.

A Presidente da Associação aos Pacientes Portadores de Câncer (AAPC), da Casa de Apoio Dom Eduardo, Delza Abreu, e a voluntária Teresa Carolina, destacaram que “se hoje temos como acolher estes pacientes oncológicos na nossa casa, é graças ao Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado em mãos dadas com vocês. O apoio de vocês é muito importante para nós, a quem somos muito gratas em nome de todos os pacientes”, destacou emocionada a voluntária Teresa.

O Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado reforça o agradecimento a todos os patrocinadores e já anuncia o 6º Passeio Ciclístico, para mais ações sociais em prol da humanidade. Faça parte desse time:

Amo Assistência Multidisciplinar em Oncologia, TRR Tratamento de Resíduos, Human Network do Brasil, Imagepat Laboratório de Anatomia Patológica Ltda., Prefeitura Municipal de Ilhéus, TV Santa Cruz Digital, Bahia FM Sul 102.1, InforLaser, Mary e Guigui, Nossa Clínica, Souza & Filhos Terceirização de Serviços, Multimagem Ilhéus Diagnostico por Imagem, Faculdade de Ilhéus, Nutricau, UP Unidade Popular Nossa Senhora da Vitória, Todeschini, Gertec, Spa das Sobrancelhas, Grupo Vip Segurança, Kadosh Transportes, Cicon Construtora e Incorporadora, CRI Clínica Radiológica de Ilhéus Digital 4D, Taironny Fotografia, Cacá Colchões, Medincor Instituto Médico do Coração, IMEN Medicina Nuclear, Elclin Hospital de Olhos, Academia Motivação Jô Lima, Unimed Ilhéus, Barry Callebaut, Centro de Odontologia Avançada e Anna Karenina.