Human Network do Brasil é homenageada pelo Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado

A Human Network do Brasil (HNB) foi homenageada nesta última terça-feira, 30, na Escola São João Bosco, pelo Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado, juntamente com os demais patrocinadores do Passeio Ciclístico de 2016.

Com o certificado de reconhecimento de empresa cidadã, a Human Network do Brasil consagra em ações concretas a sua missão de apoiar projetos voltados para o desenvolvimento humano. “Estamos muito felizes com os resultados do passeio ciclístico na Casa de Apoio Dom Eduardo, e, principalmente, na Escola São João Bosco, que a Human Network do Brasil tem a honra de administrar e ajudar”, afirmou a Presidente da HNB e também rotariana do club de Ilhéus Jorge Amado, Maria Rosa Oliveira.

O evento foi abrilhantado com a presença das crianças de 3 a 5 anos, alunos da Escola, e os voluntários da Casa de Apoio Dom Eduardo, beneficiados com as benfeitorias realizadas por meio dos recursos arrecadados no projeto do Passeio Ciclístico. As crianças fizeram uma linda apresentação de agradecimento a todos os visitantes e patrocinadores.

Na Escola São João Bosco, o Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado criou uma sala de balé e realizou a reforma da sala de brinquedoteca e cinema, apresentando uma nova roupagem, com brinquedos, espaço de leitura, instrumentos para iniciação musical, equipamentos e espaço para cineminha, além do forro de pvc que foi inserido e a instalação de novas janelas.

Já na Casa de Apoio Dom Eduardo, que atende pacientes portadores de câncer, com a arrecadação dos recursos, foram doados utensílios como máquina de lavar e freezer, além de melhorias no espaço da casa.

Para a Presidente do Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado, Silvana Tapioca, “somos como formiguinhas, e ainda há muito mais a ser feito. Mas quando nos integramos com um mesmo propósito, conseguimos realizar grandes coisas com a ajuda de empresas e amigos”. Ela destacou que o projeto realizado na Escola Dom Bosco tem o objetivo de torná-la uma escola modelo para Ilhéus, com o oferecimento de uma educação que permita o desenvolvimento integral e dignidades às crianças.