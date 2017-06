Auditório Novo Tempo inaugurado em Ilhéus atenderá escola e igreja

No dia 27 de maio, o Auditório Novo Tempo foi inaugurado na cidade de Ilhéus. Localizado em uma região de fácil acesso no município, o ambiente com capacidade para acomodar 280 pessoas, foi projetado dentro da Escola Adventista, visando atender as atividades para alunos, pais e professores e, além disso, outra funcionalidade fará deste espaço mais um elo entre a comunidade e a Igreja.

Com um nome sugestivo, o auditório receberá telespectadores da TV Novo Tempo para encontros semanais, onde participarão de momentos de louvor, oração e estudos bíblicos.

A inauguração aconteceu em duas ocasiões. Pela manhã, pais, alunos, professores e equipe administrativa prestigiaram o evento, que contou com a participação de lideranças da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Educação Adventista no sul da Bahia. “Somos a maior rede confessional cristã do planeta. A Escola Adventista de Ilhéus é um escola nova, ainda estamos passando por fases, mas agradecemos a comunidade de Ilhéus pela confiança. Estamos sempre querendo nos aperfeiçoar, porque para Deus, sempre o melhor”, falou o líder da Igreja Adventista para o sul da Bahia, pastor Eber Liessi. Segundo o presidente da Igreja Adventista para os Estados da Bahia e Sergipe, pastor Geovani Queiroz, a Rede Adventista de Educação vai além do ensino de ciências e tecnologias, ela auxilia na “edificação do homem”.

À noite, o momento foi destinado aos chamados “amigos da TV Novo Tempo” que, pela primeira vez, tiveram contato com o Espaço. A cerimônia especial de inauguração contou com a presença do apresentador da TV Novo Tempo, pastor Luís Gonçalves, que fez a mensagem principal no formato do programa “Arena do Futuro”, e da cantora da Gravadora Novo Tempo, Cíntia Alves.

O Auditório Novo Tempo de Ilhéus fica localizado na Escola Adventista: avenida Antônio Carlos Magalhães, 519 – Malhado, Ilhéus – BA.

Os encontros do Espaço Novo Tempo acontecem aos sábados em dois horários, 8h30 e 17h30.