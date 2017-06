Workshop reúne participantes do Festival Gastronômico de Itacaré

Empresários, chefs, cozinheiros, secretários municipais e representantes de pequemos produtores da agricultura familiar participaram na manhã desta terça-feira, no Ecoporan Hotel, do workshop com o tema “Gastronomia e Turismo – ingredientes para um turismo mais forte”, um evento preparatório para o 4º Festival Sabores de Itacaré. O evento teve como principal objetivo aproximar os participantes do Festival com os produtores rurais, além de apresentar os detalhes da infraestrutura e os pratos que serão destaque.

Durante o workshop foram realizadas palestras com os temas “Gestão de Qualidade X Segurança Alimentar “, “Movimento Slow Food Brasil”, ” Turismo Sustentável, Comunitário e Solidário” e “Produção Associada ao Turismo e Desenvolvimento Comunitário”. Também foi feito o lançamento dos Pratos participantes do 4º Festival Sabores de Itacaré e da Campanha “Viaje Pelos Sabores de Itacaré”.

Para o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio o Festival está criando uma maior integração entre o produtor rural e a cadeia produtiva do turismo. “Estamos fortalecendo a comercialização de produtos da agricultura familiar em bares e restaurantes de Itacaré, gerando mais empregos e renda para nossa gente”, explica. De acordo com o secretário de turismo, Júlio Oliveira, a pretensão é levar até os empresários, chefs e cozinheiros novas tendências da gastronomia e do turismo.

O IV Festival Gastronômico Sabores de Itacaré acontecerá de 13 a 23 de julho e vêm mais uma vez priorizar a produção da agricultura familiar na composição dos pratos, onde as receitas contarão com ingredientes tradicionais da região cacaueira e alimentos cultivados no município. Além do cardápio exclusivo, o festival contará com uma cozinha show, feira gastronômica, programação cultural e apresentações artísticas.

O IV Festival Gastronômico Sabores de Itacaré é uma realização da Prefeitura Municipal de Itacaré, através da Secretaria de Turismo, com patrocínio da Bahiatursa e da Secretaria Estadual de Turismo do Governo da Bahia. O evento conta com o apoio do Sindicato Intermunicipal de Hospedagens e Alimentação de Cairu, Itacaré e Valença(SPHA),do grupo Viva Itacaré, SENAC e Sebrae, além de vários outros órgãos e segmentos comprometidos com o desenvolvimento da cidade.