Sérgio Velanes é candidato a presidência da ACI

Em Reunião Extraordinária da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna – ACI, nesta segunda-feira, 29, no hotel Tarik, o presidente Ronaldo Abude anunciou a candidatura do empresário Luiz Sérgio Neto Velanes para eleição do biênio 2017-2019, que acontece no dia 14 de junho.

Apesar do estatuto da Associação dar direito à reeleição, Ronaldo defende a alternância de pessoas na presidência da entidade, pois considera importante para o crescimento institucional. “Isso aumenta a quantidade de pessoas comprometidas, além de ser um processo mais democrático”, declarou.

A frente da ACI, Ronaldo conquistou o apoio da classe empresarial e do Poder Público Municipal ao envolver as entidades locais e participar das decisões do município, que influenciam na economia da cidade. A sua participação foi bastante elogiada, inclusive pelo ex-presidente Eduardo Fontes, ao destacar uma direção conduzida “com pulso forte e com serenidade nas ações”.

Ao indicar Sérgio para presidi a ACI, Abude destacou o seu empenho nas causas coletivas, inclusive no Movimento Empresarial Sul da Bahia em Ação – Mesb. Farmacêutico de formação, Sérgio administra a Drogaria Velanes, empresa familiar com quase 40 anos de operação e 14 unidades entre Itabuna e Ilhéus. Recentemente foi premiado pela Federação de Comércio da Bahia – Fecomércio com o título de comerciante do ano 2016.

Inscrição

O processo eleitoral admite inscrição de outras chapas para a disputa do pleito. Os empresários interessados poderão se inscrever na secretaria da entidade, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, na rua Osvaldo Cruz, nº 56, centro de Itabuna, no 9º andar.